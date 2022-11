Plus de 3 000 français attendus en tribune pour le match face à l’Australie

TP

Soit 3 000 de plus que les Italiens, Algériens, Colombiens et Ivoiriens réunis.Entrée en lice ce mardi soir pour l’équipe de France face à l’Australie (20h) au stade Al Janoub qui sera bien évidemment climatisé en raison de ces étouffants 25 degrés . Dans cette enceinte de 40 000 places, la bande à Adrien Rabiot pourra compter surcomme l’a indiqué la FFF dans un communiqué. C'est 800 de plus que quatre ans plus tôt lors du match d’ouverture des futurs champions du monde face à cette même Australie.À noter qu’au total, durant ce mois de compétition, près de 10 000 supporters tricolores sont attendus au Qatar, ce qui fait de la France la dixième nation la plus présente sur le sol qatari derrière le Qatar donc, les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Angleterre, le Mexique, les Émirats arabes unis, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne.Aucune inquiétude : un crochet d’Ousmane Dembélé et tout le stade sera acquis à la cause bleu-blanc-rouge.