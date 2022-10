Plus de 1300 supporters anglais et gallois interdits de se rendre au Qatar pour le Mondial

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que les supporters du monde entier se rendant au Qatar pour le Mondial feront l’objet d’une vigilance accrue des forces de l’ordre qataries , le Royaume-Uni a préféré prendre les devants pour éviter des débordements assurés. Ce lundi, le Bureau de l’Intérieur a annoncé que 1300 supporters anglais et gallois, déjà impliqués dans des scènes de violence dans les stades, ont reçu l’interdiction de se rendre au Qatar pour supporter leur équipe au Mondial.La secrétaire de l’équivalent du ministère de l’Intérieur a déclaré ne pas vouloir laisser. Et si l’un de ces 1300 pestiférés décide tout de même de s’offrir un voyage pour supporter lesou la bande de Gareth Bale, il risquera une peine de six mois de prison en plus d’une amende. Et sûrement bien pire s’il réitère ses exploits en terre qatarie.Question : on est sûr de laisser partir Clément d'Antibes, nous Français ?