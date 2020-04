Plus d'un joueur sur dix dans le monde est déprimé

Global survey: Player unions offer support amid sharp rise in footballers reporting symptoms of depression during football shutdownhttps://t.co/69mcG2frSc pic.twitter.com/GpBxKvbhSV — FIFPRO (@FIFPro) April 20, 2020

Sortez les mouchoirs.Le syndicat mondial des joueurs (FIFPro) a révélé ce lundi les résultats d'un sondage sur la santé mentale de ses protégés. Il a ainsi interrogé 1602 footballeurs (1134 joueurs et 468 joueuses) à travers le monde, dans des pays ayant pris des mesures drastiques pour limiter la propagation du coronavirus (de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, en passant par Malte, le Danemark ou encore l'Afrique du Sud).On y apprend ainsi que 22% des joueuses et 13% des joueurs, mais également que 18% des femmes et 16% des hommes. Des chiffres en forte augmentation par rapport à un même sondage réalisé en décembre et en janvier dernier, dans lequel 11% des joueuses et 6% des joueurs affichaient des symptômes dépressifs.Le syndicat insiste sur le fait que, explique Vincent Gouttebarge, le médecin-chef de la FIFPro.Ce pourcentage grimperait à près de 90% chez les joueurs du TFC.