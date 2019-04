Place à Messi, maintenant !

Auteur d'un doublé précoce contre Manchester United pour qualifier Barcelone en demi-finales de Ligue des champions alors qu'il n'avait plus marqué à ce stade de la compétition depuis 2013, Lionel Messi a pour une fois gagné son match à distance contre Cristiano Ronaldo. Et compte bien profiter de l'absence du Portugais pour prendre sa place sous la coupe aux grandes oreilles.

Succéder à CR7, voilà l'objectif

Les Anglais, proies de premier choix

Par Florian Cadu

La dernière fois, c'était le 2 avril 2013. Pour une fois, Lionel Messi n'avait pas fait gagner son équipe face au Paris Saint-Germain (2-2). N'empêche qu'il avait ouvert le score à la demi-heure de jeu au Parc des Princes, et son Barcelone avait fini par se qualifier au Camp Nou au match retour. Mais en ce mardi soir-là passé dans la capitale de l'Hexagone, l'Argentin ne se doutait sûrement pas qu'il allait devoir attendre plus de six piges avant de pouvoir retrouver le chemin des filets dans un quart de finale de Ligue des champions.Sauf que voilà : il suffit de rappeler le nom du protagoniste, et ce qu'il représente dans l'histoire du football pour comprendre que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Alors, après douze matchs consécutifs à ce stade de la compétition et au bout d'une cinquantaine de tirs non décisifs, laa enfin remis les choses à leur place en plantant contre Manchester United . Deux fois même, en l'espace de vingt minutes : d'abord en exploitant superbement une perte de balle d' Ashley Young d'une petite balade plus décisive que digestive, puis en provoquant une faute de main de David de Gea sur un tir vicieux synonyme de break. Résultat : les Catalans ont aisément validé leur présence dans le dernier carré de l'épreuve.Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Messi a aussi eu le plaisir d'apprendre l'élimination de la Juventus emmenée par un certain Cristiano Ronaldo . Lequel a également marqué, mais n'a en revanche pas fait triompher son club. Chose très rare ces dernières années : que l'Argentin offre la qualif' aux siens pendant que le Portugais échouait dans cette mission, cela n'était plus arrivé depuis quand sur la scène continentale ?Dans ce contexte, la possibilité de voir le Sud-Américain soulever la coupe aux grandes oreilles le 1juin prochain prend évidemment de l'épaisseur. Faut-il rappeler que les cinq dernières éditions – ainsi que quatre des huit précédentes – ont été remportées par unedisposant de Léo ou de CR7 dans ses rangs ?Surtout que Messi trace sa route, cette saison. Devant les, il a organisé le jeu de sa formation comme jamais, a dribblé à bon escient et créé de bien jolis décalages. Sans oublier de participer à l'effort défensif. Meilleur striker des championnats européens devant Kylian Mbappé (35 réalisations contre 27) et donc possible futur Soulier d'or, laa signé ce mardi soir son dixième caramel en LDC et pris du même coup la tête du classement des buteurs du tournoi ( Robert Lewandowski , sorti au tour précédent, est à huit).Et Liverpool , que le Barça devrait affronter en demies (lesont battu Porto 2-0 à l'aller), peut flipper : le Sud-Américain a également soigné ses statistiques britanniques en enregistrant ses 23et 24pions en 32 rencontres de C1 devant des entités anglaises. Personne ne fait mieux. Au camp Nou, la donne s'avère encore plus stressante : le bonhomme a inscrit quinze buts en quinze réceptions de clubs anglais. Au moins, les hommes de Jürgen Klopp sont prévenus : CR7 n'est plus là, mais Messi est en forme et déterminé.