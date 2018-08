Pire affluence de Liga au Bernabéu depuis 2009

411

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un CR7 en moins et voilà le Bernabéu moins bruyant que les Costières.En l’absence de CR7, parti pour la Juve, pas grand monde ne s’est bousculé au Santiago Bernabéu pour voir le Real Madrid tranquillement s’offrir le derby face à Getafe (2-0) . Pour ce premier match de la saison, seuls 48 466 spectateurs se sont pointés : ce qui représente la plus faible affluence du stade en Liga depuis plus de 9 ans.La dernière fois que le Bernabéu avait attiré si peu de monde, c’était un 24 mai 2009 face au RCD Majorque (44 270 téméraires), soit quelques mois avant l’arrivée de CR7. Ce jour-là, le Real d’Huntelaar et Van der Vaart se faisait taper (3-1) par l’équipe des Baléares menée par Aritz Aduriz et Juan Arango.Après, cette donnée est peut-être simplement due au fait que le match avait lieu un 19 août, non ?