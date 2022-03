IPTV : la fin de la récré ?

La semaine dernière, la LFP s'est félicitée d'une décision de justice ordonnant le blocage de l'accès à des services IPTV illégaux. Une étape supplémentaire dans la lutte contre le piratage, qui a pris un nouveau tournant en France depuis l'adoption de la loi relative à l'audiovisuel en octobre dernier.

Une loi et des révolutions

« L'IPTV, ce n'est pas comme le streaming qui est gratuit. C'est un business, et derrière, ce ne sont pas des pirates, ce sont des abonnés. »

L'IPTV, la nouvelle cible

« Pour le cinéma et les séries, on trouve Netflix, OCS, Amazon Prime, Disney, Fox, Apple, etc. Dans la vie, il faut aussi faire des choix. »

La piraterie n'est jamais finie

Par Clément Gavard

C'est une nouvelle petite victoire dans la lutte contre le piratage en France. La semaine dernière, la Ligue de football professionnel s'est félicitée de la décision rendue le 17 mars par le président du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le blocage par les fournisseurs d'accès internet (FAI) de l'accès à des services IPTV illégaux . Une première dans l'Hexagone et un coup dur pour les amateurs de ce système en vogue consistant à s'offrir un boîtier ou une application sur sa box internet pour disposer de plusieurs centaines de chaînes du monde entier. La possibilité pour les utilisateurs de profiter d'un vaste catalogue de séries, films et autres petits plaisirs, comme des matchs de foot, au détriment des diffuseurs officiels et de leurs recettes., écrivait la LFP mercredi dernier. La confirmation que la lutte contre le piratage a connu un tournant majeur ces derniers mois dans l'Hexagone, où les acteurs disposent désormais d'un arsenal juridique plus efficace pour contrer les pirates. Mais la partie est loin d'être terminée.Il ne faut pas remonter très loin pour trouver le moment clé de cette évolution. Le 26 octobre dernier, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère du numérique était publiée au journal officiel. Celle-ci consacre notamment une troisième section au livre III du code du sport dédiée exclusivement à la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives, permettant aux détenteurs de droits de diffusion de bénéficier de la possibilité de sanctionner plus facilement et rapidement les sites pirates., confirme Caroline Guenneteau, secrétaire générale adjointe de beIN Media Group, qui attendait cette échéance depuis de nombreux mois Une avancée majeure pour les ayants droit, qui ont également vu d'un bon œil la création de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), un outil de contrôle inédit né le 1janvier de la fusion d'Hadopi et du CSA. Son utilité ? Caroline Guenneteau l'explique très bien :Une révolution importante pour atténuer l'impact économique des retransmissions illégales d'évènements sportifs, alors qu'Hadopi estimait à 3,4 millions le nombre d'internautes ayant eu recours au live streaming pour consommer du sport, soit une hausse de 70% par rapport à 2019. Pour un manque à gagner évalué à 500 millions d'euros pour les ayants droit.La rapidité du circuit judiciaire est une bénédiction pour les diffuseurs. Par exemple, le juge a rendu son délibéré seulement douze jours après l'assignation dans le cas de la demande de protection de la CAN par beIN Sports en janvier. Dans la foulée, le groupe qatari et Canal + ont engagé une action pour protéger la Ligue des champions, et la chaîne cryptée a fait de même pour le top 14., continue Caroline Guenneteau.Avec l'essor des télévisions ultradéveloppées et le casse-tête pour mettre la main sur des liens streaming de qualité, l'utilisation de l'IPTV a doublé en quatre ans, mais représente toujours une infime partie des internautes qui piratent (6%). La LFP compte tout de même calmer cette croissance avec la dernière décision qui permettra aux FAI de procéder à des blocages DNS en pagaille, c'est-à-dire débrancher du jour au lendemain ces IPTV illégales.Pour autant, est-ce la fin de l'IPTV ? La réponse est non, les moyens de contourner ces blocages sont nombreux, et les pirates ne cessent de se réinventer en multipliant les adresses. Cela ne change cependant rien à la stratégie de la LFP : lasser les clients pour les pousser à se tourner vers des offres légales.(le prix moyen de l'IPTV, NDLR), image Caroline Guenneteau.Hasard du calendrier, le 18 mars, au lendemain de cette décision célébrée comme une grande première en France, la justice britannique a condamné quatre individus impliqués dans la distribution de flux IPTV illégaux, la création d'extensions facilitant le piratage et d'autres chefs d'inculpation comme blanchiment d'argent, au plus grand bonheur de Sky Sports et BT Sport. Verdict ? Cinq ans et six mois de prison pour Mikey1234, le chef de bande ; trois ans de prison pour Kieran Collins ; deux fois deux ans de prison et 200 heures de travaux d'intérêt général pour Amanda Collins ; et huit mois de prison couplé à 180 heures de TIG pour Robert Kurian.Ces condamnations outre-Manche donnent de l'eau au moulin des différents acteurs français qui, au-delà des nouvelles armes pour lutter contre le piratage, souhaitent sensibiliser les consommateurs., enchaîne Caroline Guenneteau.Une vision presque manichéenne, peut-être trop simpliste, qui ne change rien au problème majeur des consommateurs de ballon rond : regarder du foot à la télé coûte trop cher. En France, le morcellement de l'offre entre Prime Video, Canal +, beIN Sports, RMC Sport ou encore Eurosport, pour ne citer qu'eux, est une des causes principales du recours au piratage., rétorque Caroline Guenneteau.En attendant de trouver son Spotify ou son Deezer, le monde du foot (et du sport) ne souhaite pas baisser la garde et les récentes décisions judiciaires ne devraient pas être les dernières.