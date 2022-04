Piqué aurait touché une énorme commission pour jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite

Conversaciones, documentos y audios revelan que Rubiales y Piqué se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en territorio saudí.Una exclusiva de El Confidencial #SupercopaFileshttps://t.co/fC8aW4otOG — El Confidencial (@elconfidencial) April 18, 2022

LT

Plus fort pour gagner de l’argent que pour arrêter les attaques adverses.Les petites magouilles entre copains, c’est toujours sympa. Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole (RFEF), et Gerard Piqué l’ont potentiellement montré. Selon le média espagnol, les deux hommes se sont entendus pour faire rentrer Kosmos, la société du défenseur barcelonais, dans le deal de l’organisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Détenant des documents et des enregistrements,révèle que Kosmos empocherait quatre millions annuel et donc que cet accord monteraitsur six ans.Ce qui est problématique puisque Rubiales avait déjà avoué que Kosmos était intervenu dans le dossier mais avait assuré que Piqué ne toucherait aucune commission. Organisée en Arabie saoudite cette saison, et pour les cinq prochaines éditions, la Supercoupe d’Espagne rapporterait déjà 40 millions par an à la fédération espagnole. Comme en F1, l’organisation d’une compétition dans ce pays en particulier avait recueilli de vives critiques. En plus, le Barça a perdu dès le premier tour contre le Real, futur vainqueur La défaite la mieux rentabilisée pour Piqué.