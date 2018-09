Pierre-Yves Hamel : « J’ai retrouvé le football que j’aimais »

Toujours invaincu en Ligue 2 cette saison, Lorient reçoit Grenoble lundi soir avec la deuxième place en ligne de mire. Pour faire trembler les filets, les Merlus peuvent compter sur Pierre-Yves Hamel. Après une première saison pleine dans l'antichambre de la Ligue 1 (10 buts en 29 apparitions), l'attaquant de 24 ans est en feu depuis la reprise avec déjà quatre pions. Une grosse satisfaction pour un joueur qui a connu quelques galères, du Stade rennais à Avranches. Entretien avec le sosie français de Thomas Müller.



Propos recueillis par Clément Gavard

Ouais ça va, c’est plutôt pas mal. Après, ce qui est important, c’est de gagner les matchs et que ça continue. On travaille toujours pour faire de bonnes performances, mais on sait que pour un attaquant, il y a des périodes qui sont plus faciles que d’autres. Ça dépend aussi beaucoup de la confiance et il faut un peu de réussite, ce qui n’est pas toujours le cas.C’est vrai qu’on avait des objectifs élevés l’année dernière, on était forcément tous déçus de finir comme ça. Dès le début de la préparation, on s’est dit qu’on allait tirer les enseignements de la saison précédente. Il suffit de voir les débuts de Reims ou Nîmes lors du dernier exercice... En Ligue 2, il faut tout de suite se mettre dans le bon wagon et surtout faire preuve de régularité. Et on peut dire qu’on en a manqué la saison passée.Ah, bien sûr que je m’en souviens.J’apprends dans la semaine que je suis convoqué dans le groupe pro par Sylvain Ripoll . Il y avait pas mal de forfaits et aussi la suspension longue durée de Benjamin Jeannot à cette époque. C’est un match contre Nantes et le coach me fait entrer en disant : «» Et au bout de dix minutes, je marque de la tête sur un centre de mon ancien collègue du centre de formation Steven Moreira . Un super souvenir.Il y avait toute ma famille et mes amis derrière le but, donc j’avais vraiment envie de fêter ce moment particulier avec eux.Mais je me suis vite rappelé qu’on était menés 2-1. Du coup, il fallait rapidement revenir pour marquer ce deuxième but. En fait, c’était un sentiment un peu mitigé, j’étais partagé entre cette grande première et le résultat décevant.Oui... Quand on voit la différence d’affluence dans les stades par rapport à la Ligue 2, l’engouement plus important, ça fait vraiment vibrer. La L2 est également un championnat relevé, mais quand on est sportif, on a envie de toucher le plus haut niveau.Ils sont hyper contents pour moi. Ils savent les efforts que j’ai fait pour arriver à ce niveau. Comme je le dis souvent, je suis passé par des chemins de traverse, donc ils prennent forcément du plaisir à me voir à un tel niveau aujourd’hui.Il y avait ce côté affectif, oui. Depuis tout petit, mon grand-père me parlait du Stade rennais. Dans ma famille, on parlait beaucoup de lui et de son parcours à Rennes . Mais ça a aussi été le premier club à venir me chercher et à prendre contact avec moi quand j’étais jeune. Il y a eu un lien fort très rapidement et les clubs qui sont arrivés après avaient forcément un train de retard.Mon père ne m’a pas poussé à devenir gardien !Bon, c’est vrai qu’on avait un grand jardin quand j’étais petit : un coup il allait dans les buts, un coup j’y allais. Mais ce qui m’a toujours intéressé, c’est de marquer. J’ai beaucoup joué au milieu ou sur les côtés durant ma formation. Je me suis formé assez tard, mais j’ai toujours été attiré par le poste d’attaquant.En fait, je n’étais même pas dans le groupe professionnel, je m’entraînais avec la CFA, donc ça a été une période un peu compliquée. Ma dernière année à Rennes n’a pas été la plus heureuse, mais c’est aussi ce qui m’a forgé. Et j’ai pu apprendre avec Laurent Huard . Je n’ai pas de regrets... Le problème, c’est de ne pas avoir eu la chance de montrer ce que je valais. Mon parcours rennais s’est arrêté avec la CFA, sans pouvoir jamais monter plus haut. C’était ça, ma déception. Avranches m’a appelé, c’était un club dans lequel mon grand-père et mon père avaient joué. Je me suis dit que le National pouvait être une étape intéressante dans ma carrière. Mais il se trouve que l’équipe ne me correspondait pas. J’avais toujours vécu dans des structures professionnelles, et retomber dans le monde amateur, ça n’a pas été simple pour moi.Pour dire la vérité, je me suis demandé si j’avais envie de continuer dans le foot. Je restais sur une année difficile à Rennes , ces cinq mois à Avranches ... Au-delà de la carrière chez les pros, la question était de savoir si je prenais encore du plaisir à jouer au foot.Je suis venu à Lorient pour m’entraîner avant de signer et j’ai immédiatement compris que le club correspondait à ce que je cherchais dans le foot. J’ai retrouvé Franck Haise et Régis Le Brisque j’avais connu à Rennes . J’ai retrouvé le football que j’aimais avec de la possession et du beau jeu. En gros, j’ai recommencé à prendre du plaisir, ça m’a reboosté et ça m’a fait énormément de bien.Je suis plutôt un attaquant de surface, je ne vais pas être le joueur qui va redescendre pour créer le jeu. Je vais essayer de faire des différences dans les trente derniers mètres, pas en un contre un, mais avec mes déplacements et ma combativité. J’ai souvent été comparé à Thomas Müller dans mes années de formation, et ça tombe bien, c'est un joueur que j'adore.Je travaillais depuis vraiment longtemps pour avoir cette chance, saisir la bonne opportunité. Quand le coachme l’a donnée, je n’ai pas hésité à la saisir. J’ai voulu prouver que moi aussi, je pouvais apporter quelque chose au club. Derrière, j’ai réussi à enchaîner en faisant un gros match contre Brest en Ligue 2 une semaine plus tardLe 19 octobre !