Pierre Maes : « Je pense que l'avènement d’une ligue privée est inéluctable »

Ancien directeur des programmes de Canal+ Belgique, le Belge Pierre Maes s'est ensuite spécialisé dans la négociation de droits télé du football comme consultant indépendant, notamment pour Telenet, l'actuel détenteur des droits de la Jupiler Pro League. De quoi l'inspirer à écrire un ouvrage, « Le Business des droits TV du foot » , qui décrypte les acteurs, le fonctionnement et les coulisses d'une machinerie obscure, qui constitue de très loin la principale source de revenus des clubs professionnels. Forcément éclairant, notamment à l'heure où les enjeux autour des droits TV pourraient bien contribuer à transformer la Ligue des champions en une ligue privée déjà amplement controversée.

En un sens, oui. On est dans une situation qui comprend très peu de vendeurs, à savoir les ligues, qui sont les ayants droit des matchs, et un nombre croissant d'acheteurs. Les ligues sont donc en position de force. Le truc, c'est que la commission européenne n'a pas appliqué aux ligues cette législation sur la concurrence. Elles en sont exemptées et ça a accouché de la création de ces monstres monopolistiques, qui usent et abusent de leurs pouvoirs.On pourrait imaginer qu'il puisse y avoir une réaction législative. Histoire de dire stop, parce que ce qu'on a mis en place il y 15-20 ans a débouché sur une situation beaucoup trop déséquilibrée... Mais, pour le moment, je ne vois aucun signe qui va dans ce sens. La commission européenne s'est penchée sur des ventes de droits aussi significatives que ceux de la Premier League, la Bundesliga et la F1 et a manifestement décidé que ce secteur échappait au droit de la concurrence. On en est resté là.Oui, ma lecture, c'est que ces acteurs prennent énormément de risques. Ça concerne aussi bien les TELCO que des protagonistes moins connus, à savoir les agences, qui font la médiation entre les ayants droit et les acheteurs de ces droits. Il suffit de regarder les échecs d'une chaîne comme TPSou encore de l'opérateur Orangedans le secteur. Regardez ce qu'a fait SFR en France : ils ont acheté des droits prisés comme ceux de la Premier League sur la période 2016-2019, quasiment au double du tarif préalablement établi. Le tout en commençant avec zéro abonné et en n'ayant que trois ans - c'est la durée de rétention des droits TV - pour rentabiliser cet investissement. La prise de risque est maximale.Là est toute la question.On peut estimer que ce sont des acteurs qui n'ont pas trop le choix. Ils sont un peu désespérés. Leur marché est hyper concurrentiel et, justement, ils sont prêts à prendre des risques énormes pour se différencier de la concurrence. Le foot est un produit d'appel pour ramener le client à soi.Oui. D'ailleurs, dans le futur, je pense que l'avènement de cette ligue privée est inéluctable. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas ce chemin-là.C'est une des solutions possibles, oui. Après, l'autre solution, elle est très simple, c'est le piratage, évidemment. Celui qui veut continuer de regarder du foot sans payer, il peut le faire gratuitement.Les agences, ce sont des intermédiaires qui vont faire la liaison entre les vendeurs de droitset les télévisions acheteuses. Soit elles achètent immédiatement les droits pour les revendre plus chers aux diffuseurs, soit elles travaillent sur une base de commissionnement.Évidemment. Globalement, depuis 2015, on observe que les agences se livrent une concurrence acharnée qui a encore fait s'envoler les prix. C'est un facteur supplémentaire et déterminant dans l'inflation qui caractérise ce business. On pensait leur modèle de fonctionnement appelé à disparaître, mais, pour survivre, les agences ont simplement augmenté le niveau de risques de leur activité.C'est clair que, visiblement, la ligue française a préféré prendre la promesse d'argent, sans assurer véritablement ses arrières. Ils disent qu'ils ont des garanties de l'actionnaire, mais ça n'a rien à voir avec la garantie bancaire qu'a demandé la ligue italienne. C'est risqué, sans aucun doute.Le cas échéant, il faudra revendre les droits à la dernière minute. Ce qui rendrait les choses difficiles, car les droit devront probablement être vendus dans un timing très serré, avec des acteurs en place qui ne feront pas de cadeau à la ligue.En fait, il faut bien comprendre que le timing, c’est-à-dire le moment où l'on lance l'appel d'offre pour les droits TV, est le seul véritable levier d'action des ayants droit. Le facteur le plus important, évidemment, c'est la concurrence, mais l'ayant droit n'a pas d'impact dessus, c'est un facteur externe. La Ligue a composé avec l'irruption de Mediapro en France . En un sens, elle n'a pas voulu reproduire ce qu'elle avait fait en avril 2014, en annonçant la vente des droits TV de la Ligue 1, alors qu'un nouvel acteur très dépensier, Altice, allait pourtant débarquer sur le marché, un an plus tard, en 2015.Ça reste assez obscur, ils sont très discrets sur le sujet. Ma perception des choses, c'est qu'ils sont moins désespérés que les autres, à savoir les chaînes de TV, les TELCO qui sont en concurrence pour des abonnements, etc. Eux, ce sont des sociétés en croissance exponentielle. Ils sont attirés par ces contenus sportifs, mais ils n'ont pas besoin de prendre des risques comme SFR/Altice en a pris. Ceux qui se lancent dans le sport se lancent probablement dans une démarche de test, comme Amazon, qui a acheté un petit package des droits de la Premier League, du tennis et regarde si ça fonctionne.Concrètement, ça voudrait dire que les ligues de football retransmettraient elles-mêmes les matchs. Autrement dit, on se passe des TELCO, des chaînes à péage et des appels d'offres. C'est une évolution probable du modèle. Surtout si la bulle explose, ou du moins s'il y a une correction significative du marché. On peut supposer que les ligues seront alors obligées de vendre des abonnements elles-mêmes aux clients. On peut imaginer la Premier League qui vend un forfait à 8 euros par mois pour qu'on puisse regarder ses matchs, la Serie A qui fait de même, etc.En un sens, oui. Mais le consommateur ne paiera pas forcément moins cher. On a été trompé par le succès de Netflix. Netflix a pu grandir sans concurrence pendant quelques années et ils ont pu rassembler énormément d'abonnés. Mais aujourd'hui, la concurrence s'organise, avec l'émergence de services de vidéo à la demande comme Amazon prime Video, Hulu ou Apple TV. On sent bien que l'âge d'or de Netflix est terminé. Aujourd'hui, l'amateur de fiction, de cinéma, va soit devoir choisir, soit empiler les offres. Et pour le foot, si on en arrive à ce système d'OTT, on aboutira très vraisemblablement à la même situation.