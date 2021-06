Lees-Melou : « Je me considère toujours comme un footballeur amateur »

« J’aime bien faire ma prépa au club de Langon, j’essaye de faire un ou deux entraînements avec les les U16 ou les U17. »

L'appel du 18 juin du parrain du Vrai Foot Day 2021

Propos recueillis par Andrea Chazy & Maxime Marchon





C’était l’innocence. Toujours cette joie. Le foot, jouer les samedis, faire les plateaux où tu rencontrais trois équipes, c’était la seule chose qui nous tardait. Mais le meilleur des souvenirs, c’était les tournois. Tu te réveillais tôt le matin, tu partais la journée, tu avais la salade de riz des parents le midi. Tu t'autorisais quand même la barquette de frites, même si l’entraîneur te disait :Mais tu jouais au foot toute la journée. Et bien sûr, quand tu n'avais pas match, tu jouais au foot sur le côté.Ah non. Nous, c'était une séance de jongles avant le tournoi. Il fallait faire 50 du pied droit, 50 de la tête et 50 du pied gauche. Je veux pas trop me la péter, mais j’ai jamais eu trop de mal avec ces 50 jongles à faire.Déjà, qu’on jouait en rouge et jaune à la base, mais que rapidement après mon arrivée, on a fait une entente avec Langon, une ville un peu plus grande, et la couleur c’était le rouge. Le club rival, c’était Toulenne, grosse rivalité, ils avaient de très bons joueurs et c’était le derby avec les parents au bord du terrain. Ils avaient 3, 4 très bons joueurs, et nous aussi, on subissait pas mal de marquage individuel. Mais c’était surtout les parents qui faisaient monter la pression en disant :C’est le plus difficile, les parents.Dans l’ensemble c’était tranquille, mais avec un père qui jouait au football, après les matchs, en voiture c’était toujours le debrief et c’était jamais le positif qu’il retenait, toujours le négatif.Moi, c’était un peu ça aussi, surtout quand j’étais pas bon, je savais que j’allais passer un mauvais quart d’heure. Et même si on gagnait 3-0 et que je mettais les 3, il s’attardait sur le contrôle ou la passe ratée. Depuis que je suis pro, il s’est calmé, il est plus positif, bon pas toujours bien sûr, mais il se dit qu’il a moins de poids maintenant, qu’il est moins légitime.Oui là, j’y suis, je suis en quarantaine, parce que je reviens de Dubaï. Dès que je suis rentré, le lendemain, j’avais les gendarmes qui vérifiaient si je respectais la quarantaine d’ailleurs.Alors, ce n’était pas prévu, mais le jour après notre arrivée, c’était mon anniversaire, et ma copine m’a fait une journée surprise où j’ai pu faire du jet ski. C’était la première fois, d’ailleurs... Je suis pas trop de ce genre-là pourtant, déjà que Dubaï, ça faisait cliché du footballeur de téléréalité. On a choisi cet endroit parce que c’était l’une des seules destinations « ouvertes » .Déjà, j’ai ma famille, mes parents et mon frère qui sont là-bas. J’aime bien partir en vacances, mais j’aime bien revenir une semaine ou deux pour voir ma famille, mes potes. J’aime bien faire ma prépa ici, je connais pas mal de monde au club de Langon et j’essaye de faire un ou deux entraînements avec les jeunes, les U16 ou les U17. Plutôt que d’aller courir seul, je préfère aller m'entraîner avec eux. Leur coach leur dit de ne pas faire de contact avec moi et ça me permet de courir et de partager avec eux.Ouais ! C’est un peu toujours les mêmes qui reviennent quand même. On me demande souvent :Parfois, j’ai des questions plus pertinentes où l’on me demande si c’est dur de percer, par exemple.C’est assez marrant, mais quand tu t’entraînes avec des U16, tu sais que tu vas te faire juger, ils savent que t’es pro, ils veulent être impressionnés. Quand je m'entraîne avec eux, je me mets un petit défi en tête comme par exemple perdre zéro ballon. Comme je suis pas un gros dribbleur et que je n’ai pas envie de gâcher leur séance, un petit contrôle-passe me suffit. J’essaye aussi de bien courir pour la prépa.J’ai pas vraiment besoin d’en sortir, je suis encore un footballeur amateur dans l’état d’esprit, même mes coéquipiers me le disent. Le travail que j’ai dû accomplir pour être pro me permet de garder une forme d’humilité.C’est une sorte d’humilité, tu me verras pas rouler avec des grosses voitures de luxe, je vis une vie tranquille, ma vie est comme avant, j’ai certes un meilleur salaire, mais je fais pas n’importe quoi avec, j’investis, je pense à mon après-carrière.On peut aussi se faire plaisir !C’est vrai que c’est gênant. Une fois, j'étais allé voir un match de basket et il y a un jeune de 15 ans qui s’est mis à pleurer devant moi. Je lui ai demandé :, en ajoutant derrière que j’étais pareil que lui. Ça m’est arrivé à Dubaï, au parc aquatique Atlantis. Je faisais la queue et tout d’un coup, un garçon me reconnaît et me demande pourquoi je fais la queue comme tout le monde alors que je suis footballeur pro. Les gens pensent qu’on est très différents, alors qu’on est les mêmes, on joue juste au football.Je pense, oui. Je suis toujours content d’aller m’entraîner. Je vois que certains peuvent avoir la flemme parfois, moi je trouve que dans notre métier, c’est interdit de penser ça. Après je comprends, certains n’ont connu que ça dans leur vie, ils ont été au centre de formation très tôt et ils n’ont plus cette fraîcheur.Ça m’a servi de me faire virer des Girondins et de reprendre une vie normale dans une classe avec 30 personnes, de n’avoir que 3 entraînements par semaine et de pouvoir vivre un peu. En centre de formation tu vis, mais c’est différent, tu ne fais que du foot, l’école est privée. Mais c’est très bien, tout est pensé pour réussir, mais c’est pas une adolescence normale.Non, bon, bien sûr qu’à 4-5 ans quand on me demandait mon rêve, je voulais être joueur de football, mais à 10-12 ans, c’était fini. J’étais lucide sur le fait que j’allais pas signer pro. Quand j’étais aux Girondins, je voyais qu’il y avait meilleur que moi et, chaque année, je passais de justesse, donc je le savais. Mes parents me répétaient tout le temps qu’il valait mieux être surpris que déçu. C’était pas une fin en soi, j’étais content d’être là, j’ai gratté tout ce que j’ai pu gratter et je n'ai pas arrêté le foot pour autant, je suis rentré chez moi, et la vie continue. Je trouve ça triste qu’à 17 ans, quand tu te fais virer du centre, certains perdent le goût du foot.Mon appartement était à Lège et l’école au Cap-Ferret, je devais ouvrir l’école à 7h30, j’étais le premier pour que les parents qui travaillent tôt puissent amener leurs enfants en avance. J’ouvrais la garderie de 7h30 à 8h. Je me levais à 6h30, j’avais les enfants jusqu’à 9h, ensuite j’avais une pause jusqu’à 12h, j’allais à la salle de sport environ trois fois par semaine pendant cette pause. De 12h à 14h, je surveillais la cour, je mangeais, ensuite soit j’avais un trou de 14 à 16h, soit j’allais aider les maîtresses si l’ATSEM était absente. Ensuite de 16h30 à 18h30, j’avais la garderie de l’école, je fermais l’école, puis je prenais la route parce qu’à 19h, j’avais entraînement à Lège. Ça m’arrivait souvent d’arriver en retard si un parent venait chercher son enfant trop tard ou si je discutais avec les parents.C’était ma passion et ça me permettait d’évacuer ma journée. C’était un défouloir, ce n’était que trois fois par semaine, il y avait une bonne ambiance. Du coup, tu attends les entraînements.Sincèrement, je ne pensais plus devenir pro. Je gagnais assez bien ma vie, j’avais le foot à côté, j’avais mes potes, j’adorais la région et aussi travailler avec les enfants ! Dès l’âge de 17 ans, à chaque vacance scolaire, je travaillais dans les centres de loisirs près de chez moi. L’été, je faisais aussi les colonies de vacances pour gagner mon argent.Quand même pas, je me dis que d’ici la fin de ma carrière, j’aurai pas la même patience.Ah oui, c’est ce que mes parents m’ont toujours dit, mon frère travaillait aussi là-bas, donc on travaillait ensemble.C’était repas au foyer, douzaines d'huîtres, frites, poulet et puis ça sortait au Ferret dans un bar qui s’appelait le White Garden près du port. Ensuite, on pouvait aller en boîte ou rentrer. Toujours avec un SAM évidemment, même si c’était souvent moi, car je n’avais pas un gros penchant pour l’alcool. Je n’ai pas besoin d’alcool pour danser, enfin, j’aime bien me remuer, quoi.Moi, c’était Zidane au début, et puis après, ça a été Gourcuff. Quand il est champion de France, j’étais aux Girondins, quel joueur ! J’suis dégoûté parce que j’ai pas pu le croiser sur les terrains. Il m’avait fait rêver, sa saison à Bordeaux était magnifique en 2008-2009.Les nouvelles générations sont en avance. Quand j’suis arrivé à 22 ans chez les pros, j’avais l’impression d’être un bébé. Maintenant, les mecs ont 18 ans et on a l’impression qu’ils sont pros depuis cinq ans. Ils sont en avance, plus matures, ils comprennent vite. Gouiri par exemple, il n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Il est arrivé, il a planté sa quinzaine de butset il n’a eu besoin de personne.J’étais en retard sur tout : le rythme, la vitesse de jeu, j’étais largué, ça allait trop vite. J’ai dû m’adapter physiquement, j’ai bossé deux fois plus, mais mon corps m’a rappelé à l’ordre avec une facture de fatigue au métatarse parce que j’étais cuit.L’odeur des chipo et des bières d’après-match.L’innocence, aussi. Il n’y avait pas les réseaux sociaux, aujourd’hui tu as l’impression de devoir faire attention à tout avec les caméras. Lors d'un match, après une défaite, il y avait une photo où je souriais et cela avait énervé les supporters. Je souriais non pas parce qu’on perdait, ça n’avait rien à voir, mais parce qu'un coéquipier avait une grosse crampe, et il me dit une connerie qui, forcément, me fait sourire. En amateur, qu’on gagne ou qu’on perde, on allait faire la fête après. Tu ne peux plus faire ce que tu veux.C’est celle de Juninho. Quand je jouais aux Girondins, en jeunes, il y avait Jordan Galtier, fils de, qui évoluait en CFA. Son père était adjoint d’Alain Perrin à Lyon et Jordan m’aimait bien. Il m’avait pris sous son aile et m’avait filé la paire de Juninho. Je peux te dire que lorsque je les portais, tout le monde regardait mes pieds. Il y avait écrit le nom de ses trois filles sur les languettes et le drapeau du Brésil sur les talons. À 14 ans, quand tu portes ça, tout le monde se demandeJ’étais dégoûté parce que, deux mois après, j’avais grandi des pieds et je ne pouvais plus les mettre. Juninho, il devait faire du 40 ou du 41.Le meilleur souvenir, c’est le dernier match avant que je ne parte en pro, j’avais déjà signé et j’avais la finale de la Coupe d’Aquitaine avec Lège, on jouait contre Libourne. Je voulais absolument partir avec le titre, il y avait toute ma famille et on a gagné 3-2 ou 4-3 avec Mathieu Chalmé qui était notre capitaine. Il avait fait une saison avec nous, c’est un super mec. J’avais provoqué un péno qu’il avait transformé.Complètement vide, même. Maintenant que j’y suis, je veux me battre pour rester le plus longtemps possible. À la Hilton.Parce que je me considère toujours comme un footballeur amateur. Avec cette période de Covid qui a fait très mal, le foot amateur mérite bien d’avoir une journée comme le VFD. Pour les bénévoles, tous ceux qui font vivre le foot, il faudrait plus de lumière. C’est grâce à eux, tout ça.