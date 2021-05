Pierre Gasly : « Benzema c’est une Mercedes, une F1 fiable et puissante »

Supporter du PSG et proche de plusieurs Bleus, Pierre Gasly a vécu la finale de Coupe de France depuis Monaco, où il prépare le Grand Prix de dimanche, pendant lequel il roulera à plus de 300 km/h dans les rues de la Principauté, avant de se brancher sur le multiplex de L1, comme tout le monde. En attendant, entre une interview pour Netflix, un shooting et deux séances d'essais libres, le pilote d'Alpha Tauri analyse l'info de la semaine : le retour de la F1 Benzema en équipe de France.

Propos recueillis par Adrien Hémard

Ça va super bien, je suis très content de pouvoir rouler à Monaco cette année, ce qui n’a pas été le cas l’année dernière à cause du Covid, donc c’est vraiment un plaisir de revenir. D’autant que c’est mon circuit préféré, il n’y a pas de piste plus excitante qu’ici, rouler à 320 km/h dans les rues de Monaco, c’est dingue. La première journée d’essais s’est vraiment bien passée, c’est un bon début. L’ambiance est un peu différente des années précédentes, tout est limité et ferme à 23h sur les yachts, mais j’ai quand même pu regarder le victoire du PSG mercredi soir en Coupe. J’étais hyper content. J’ai hâte de pouvoir retourner au Parc des Princes, quand le calendrier le permettra. Ou à Rouen, j’ai vu que Quevilly remontait en Ligue 2, ça fait plaisir. J’ai souvent joué contre eux quand j'étais petit, mais ils ne m’ont jamais recruté (rires).D’abord, je lui dirais de bien dormir les jours précédents pour avoir les idées claires au moment de reprendre le volant de la Formule 1. Il faut être sûr de pouvoir prendre les bonnes décisions, être bien concentré au moment d’y retourner. C’est sûr qu’il y aura forcément du stress, de l’appréhension après une attente aussi longue. Mais bon, une Formule 1, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. D’autant que là, ils ne vont pas repartir d’une feuille blanche.Benzema c’est une Mercedes, sans hésiter, vu la saison qu’il fait cette année au Real Madrid, et sa régularité au plus haut niveau depuis des années. C’est une F1 fiable et puissante, on n’a pas besoin d’en vanter les mérites, on sait que ce sera performant. J’étais très heureux d’apprendre son retour, surtout que c’est indiscutable au niveau de ses performances en tant qu’athlète. C’est important de récompenser ça. Il a quand même été élu meilleur joueur français à l’étranger cette saison. Au regard de ce qu’il a montré, de son efficacité, il a beaucoup à apporter à l’équipe de France.Ça arrive de faire des erreurs, à tout le monde. Les sorties de route peuvent être causées par des raisons différentes. Le plus important, comme dans tout milieu, c’est qu’à partir du moment où l’on commet une erreur, il faut l’analyser, comprendre ce qu’il s’est passé, pour ne pas la reproduire. A priori, cela a été fait. Mais les erreurs, tout le monde en fait, même nous les pilotes. Sauf qu’une erreur avec une F1 ça peut coûter plus cher, les risques sont plus élevés, on le sait.Après quelques tours de chauffe, ce sera vite reparti, vous verrez. Même si ça ne se fera pas tout seul car la F1, pour carburer, elle a besoin que toute l’équipe et le staff soient impliqués derrière elle. La Formule 1 est un sport d’équipe, beaucoup plus que ce que les gens pensent : une grosse partie de la performance vient de la voiture, autour de laquelle des centaines de personnes travaillent. Pour être performant, il faut que tout le groupe se donne au maximum. Ça prend toujours un petit peu de temps au début pour le retour en piste après des mois d’absence, que ce soit pour le pilote, les mécanos ou les ingénieurs. Il faut se remettre dedans. Mais tout revient très rapidement, encore plus si l’on parle d'une Mercedes comme Benzema : là, on se réadapte plus vite. C’est plus simple de reprendre en main un Benzema, avec un talent comme le sien, qui va exploiter le maximum de son potentiel dans le collectif très rapidement. Il n’y a aucun débat sur son niveau, et on sent une volonté commune de bien faire.Je les connais bien ouais, parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui suivent la F1, on s’entend bien mais pas non plus au point de discuter du retour de Karim en Bleus avant mardi. C’est vrai que j’ai eu l’occasion d’échanger pas mal avec eux, de les rencontrer à plusieurs reprises. Sur le papier, on pratique des sports assez éloignés mais déjà, perso j’adore le foot, et ensuite beaucoup de joueurs aiment les belles voitures, puissantes. Certains s’y sont mis par les jeux vidéos aussi. De fil en aiguille, on s’est rencontré et voilà. Il y a aussi le point commun de la jeunesse : je fais partie d’une nouvelle génération de pilotes arrivés tôt en F1, un peu comme les joueurs de foot. À Barcelone, j’ai pu voir Ousmaneen marge du Grand Prix. On essaye de se voir à chaque fois. Mais je n’ai pas pu voir Antoinequi était dans le paddock avec Mercedes, parce qu’avec le Covid, c’est chacun chez soi. Sinon, je discute pas mal avec les joueurs du PSG, notamment les Brésiliens qui ont une vraie culture F1, notamment Neymar et Marquinhos, et même Thiago Silva même s’il est parti. J’ai déjà regardé des matches dans la loge de Neymar. On parle pas mal aussi avec Kylian et Kimpembe.