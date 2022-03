Aubameyang, vu et approuvé

Renfort de secours à l’hiver et artificier salvateur en Liga, Pierre-Emerick Aubameyang n’aura pas mis beaucoup de jours avant de convaincre les supporters du Barça. Des cœurs qu’il aura définitivement conquis ce dimanche, avec un doublé au Santiago-Bernabéu pour prouver qu’il n’a vraiment aucun sentiment pour la Casa Blanca.

Des déclarations passées, un projet pour le futur

Symbole d'une renaissance blaugrana actée

Tout va très vite dans le football. Et Pierre-Emerick Aubameyang le rappelle une nouvelle fois. En trois mois, Aubam' est passé d’indésirable d’Arsenal à star du Clásico et devient finalement le symbole d’un Barça blessé qui se régénère à merveille sous les ordres de Xavi. À l'image de ce violent 4-0 infligé au rival du Real Madrid à Santiago-Bernabéu . Un succès qui porte le sceau du Gabonais qui a ouvert la voie aux siens en reprenant une galette d'Ousmane Dembélé. Avant de jouer le grand frère pour offrir le but du 3-0 à Ferrán Torres sur une sublime talonnade qui laisse l'Espagnol - qui avait manqué une grosse occasion deux minutes plus tôt - seul face à Courtois. Un geste que l’ancien de Manchester City lui revaudra bien, puisque c’est lui qui sert son ancien rival en Premier League d’un contrôle orienté, qu’Aubam va conclure d’un petit piqué (4-0, 53). Devenu le premier joueur à être directement impliqué sur 3 buts lors de son premier Clásico au XXIsiècle et le seul joueur à avoir marqué lors de cinq matchs consécutifs contre le Real Madrid au XXI, Pierre-Emerick Aubameyang avait forcément le sourire après la rencontre au micro de beIN Sports : Arrivé sur la pointe des pieds au dernier jour du mercato , rien ne présageait pourtant un tel happy end. Poussé vers la sortie par Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang avait débarqué comme touriste à Barcelone au, prétextant un séjour chez son paternel résidant en Catalogne pour mieux forcer la main aux dirigeants. PEA le savait : le Barça avait absolument besoin d’un numéro 9 à l’hiver, et il s’est pointé pour être cet élément manquant. À travers de petits arrangements avec les, PEA arrive finalement libre de tout contrat. La légende raconte que le club du nord de Londres prendrait même en charge une partie de son salaire, malgré la rupture contractuelle. Le Gabonais joue pourreconnaît-il, alors que les Catalans flirtent avec les limites du plafond salarial. En mission pour se faire apprécier de supporters sceptiques qui n’oublient pas qu’Aubam' avait déclaré quelques années plus tôt que, il apparaît très vite dans la presse catalane pour clamer sa vérité, celle d’une envie débordante de vêtir le maillot. Et il en profite pour donner de l’espoir quant à une possible prolongation d’Ousmane Dembélé. Le feu follet français, avec qui il formait un tandem de choc sous la tunique du Borussia Dortmund, retrouve lui aussi sa raison d’être sur un terrain et empile les passes décisives pour le bonheur de son acolyte.Son état d’esprit conquérant ne laisse pas indifférent Xavi, qui a fait travailler d’arrache-pied le Gabonais pour qu'il se plie rapidement aux exigences du jeu local., lançait Xavi en conférence de presse avant le match retour contre Galatasaray, où PEA à offert la victoire et la qualification au Barça Si le profil d’Aubameyang sur le papier n’a rien à voir avec l’image que l’on se fait d’un attaquant du FC Barcelone, il apparaît finalement comme la clé du jeu de Xavi, qui garde ce légendaire, saupoudré de transitions offensives bien huilées sur lesquelles PEA se greffe. La victoire 4-0 face au Real Madrid, durant laquelle l’attaquant s’illustre en double buteur, semble d’ailleurs conclure la transition dans laquelle le Barça était embourbé depuis le fameux 8-2 face au Bayern et le départ de Messi., se projette déjà Xavi en zone mixte à l’issue de la rencontre.Et ce, avec un trio d’attaque Dembélé - Aubam - Ferran Torres. Trois joueurs qui ont tour à tour essuyé les critiques pour des raisons différents, mais qui savent désormais parfaitement se trouver pour mieux coller des 4-0 tous les week-ends en Liga. Le Barça qui rêvait d’Erling Haaland pour ses prochaines emplettes pourrait finalement se contenter d’un PEA qui a encore beaucoup de choses à apprendre aux plus jeunes. Le tout, avec un sourire communicatif.

Par Anna Carreau