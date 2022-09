Pierre-Emerick Aubameyang est un nouveau joueur de Chelsea

ALB

Vendre un joueur douze millions pour six mois passés au club, c’est quand même mieux que vendre ses droits TV sur 25 ans , non ?C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais le cambriolage ultra violent subi par l’attaquant gabonais a retardé un peu les choses. Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) est bel et bien devenu un joueur de Chelsea ce mercredi soir dans les dernières heures du mercato. Lesont déboursé 12 millions d’euros pour engager le joueur de Barcelone et lui ont offert un contrat de deux années. Il n’aura joué que six mois avec les, barré par l’arrivée de Robert Lewandowski cet été.Dans le club londonien, il sera le seul numéro 9 de métier de l’équipe de Thomas Tuchel, Timo Werner ayant retrouvé sa terre allemande. C’est dans un autre club de la capitale britannique qu’il a fait ses gammes en Premier League, à Arsenal, avec qui il a disputé 163 matchs pour 92 buts et 36 passes décisives. Il faudra attendre début novembre pour assister aux retrouvailles.Et ça tombe bien, Aubam’ sera remis de sa blessure