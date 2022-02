Pickford mis en cause par la police après une bagarre dans un pub

Someone took a T-Rex costume with the sole purpose of winding up Pickford - pic.twitter.com/ooC145ZY5E — Prime Liverpool (@footiestatto) February 8, 2022

La police anglaise enquêterait sur un incident survenu dans un pub dimanche vers 21 heures, impliquant Jordan Pickford (alors qu'il était quelques heures plus tôt à Goodison Park où son Everton affrontait Leeds) et un groupe d'amis, qui s'est soldé par des blessures, selon The Sun . Un groupe de potes, rassemblés au pub Beggar's Bridge près de Sunderland, se serait moqué de l’international anglais en lui disant qu'il avait des bras courts, comme le dinosaure T-Rex. Furieux, les amis du portier en seraient venus aux mains, laissant un jeune homme avec un nez cassé et fracassant le téléphone d'un autre. La police s'est rendue sur les lieux, mais Pickford et ses amis étaient déjà partis. La police enquête et recherche des témoins.Cette bagarre ferait suite à un autre épisode remontant mardi dernier, lorsqu'un fan de Newcastle avait porté un costume de T-Rex lors du match contre Everton (défaite 3-1 des), pour se moquer de Pickford. Le gardien desjouait auparavant pour le rival de Sunderland. Des supporters d'autres équipes, dont Liverpool, se sont également moqués de lui pour la même raison, et en ont fait une chanson :. Ce n'est pas la première fois que le gardien d'Everton est impliqué dans une telle altercation, puisqu’il avait été filmé en train de mettre deux droites dans un bar en 2019, lors d’une défaite de Sunderland.Plus fort à la bagarre que face à Trippier.