« Si le T-Rex se couche devant ses cages, il n’y a plus rien qui passe »

Jordan Pickford s’est retrouvé de nouveau à la Une des tabloïds anglais ce mardi après une bagarre dans un pub de la banlieue de Sunderland. La raison ? Des clients se seraient moqués de l’international anglais, en lui disant qu'il avait des bras courts, comme le dinosaure T-Rex. Mais un Tyrannosaurus rex aurait-il fait un bon gardien ? Quelques éléments de réponse avec un spécialiste des bêtes préhistoriques, le chercheur au CNRS Florent Goussard.

One Newcastle fan brought in a T-Rex costume to taunt Jordan Pickford last night… pic.twitter.com/8vzrIf5IVE — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 9, 2022

Par Anna Carreau

Propos recueillis par AEC

Sa taille, déjà. Si on considère les dimensions des cages classiques en footet qu'un T-Rex faisait 12 à 13 mètres de long, rien qu’en s’allongeant devant la cage, il serait impossible de marquer. Ou alors une belle lucarne, mais ce n’est même pas sûr ! Ceci dit, c’est un dinosaure qui n’était pas très mobile et on n'aurait pas pu s’attendre à ce qu’il plonge comme un gardien. Ses bras étant effectivement très courts, il n'aurait de toute façon pas pu se saisir du ballon. Il aurait donc plutôt fait des arrêts façon handball, avec les pieds ou le corps davantage qu’avec les bras.De fait, oui. Le T-Rex mesurait entre 5 et 6 mètres de haut. Dans des cages de deux mètres et quelques, ses bras auraient été bien plus hauts et pourraient toucher la transversale sans problème. Mais si on met un T-Rex à l'échelle humaine, il ne pourrait pas. Ses bras étaient quasiment atrophiés pour pouvoir équilibrer le poids du corps. Il était doté d'un crâne très imposant donc si en plus il avait eu de grands bras, sa queue n'aurait pas été suffisante pour bien répartir le poids du corps. Avec des grands bras, il n'aurait pas pu tenir debout.Oui, mais sa tête serait bien plus haute que les cages, donc il faudrait que l’animal se baisse énormément. Ça ne serait pas impossible de marquer un but à un T-Rex ! De la même façon qu’on peut faire un petit pont à un gardien. Sauf que si l’animal se couche devant les cages, là il n’y a plus rien qui passe !Certainement très mauvais, parce que c’était un animal pas très mobile. Nous, on a l’image du T-Rex de Jurassic Park qui court après la Jeep, mais certainement qu’il n’était pas capable de courir aussi vite. Il a un corps très imposant et ça aurait été très compliqué pour lui de contrôler un ballon de foot. Il y a des chances qu’il écrase le ballon.On pense souvent à l’agressivité du T-Rex à cause de films comme Jurassic Park, mais en réalité le T-Rex n’était pas agressif mais cherchait à survivre, à se nourrir. À cette époque-là, c’était vraiment survivre ou mourir, mais si on le compare à un prédateur de nos jours, il ne va pas tuer pour le plaisir. Si la bestiole n’a pas faim au moment du match, il n’y a pas de raisons qu’il s’en prenne aux joueurs. Mais il mangeait de la viande et s’il prend un joueur pour une proie, il pourrait s’en nourrir.