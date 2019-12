Pickford acclamé après un cul sec aux championnats du monde de fléchettes

13

Une bonne détente mais surtout une sacrée descente.Fallon Sherrock n'était pas la seule attraction aux très populaires championnats du monde de fléchettes à Londres. Il y avait aussi Jordan Pickford. Après le nul d'Everton contre Arsenal ce samedi à Goodison Park, le portier des Toffees et desa pris la direction de l'Alexandra Palace à Londres pour profiter d'une bonne soirée de «» .Et sa présence a visiblement ravi le public, avec qui la communion a été totale. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on le voit ainsi descendre un grand verre d'alcool sous les hourras de la foule, avant de monter sur sa chaise pour mieux entendre le public chanter « England's number one » .Il a liké, Carlo Ancelotti ?