L’incroyable photo d’un match de U15 aux Pays-Bas

?? This picture was taken during Ajax U15s against Sparta Rotterdam U15s. David Easmon is 14 years old. Absolute madness. pic.twitter.com/GHtoCb8eyy — FutbolBible (@FutbolBible) November 18, 2019

La photo du jour.C'est bien connu : certains enfants grandissent plus vite que d'autres, et la période de la puberté peut encore accélérer les différences d'âge biologique entre des enfants nés la même année.C'est ainsi qu'une photo prise lors d'un match de U15 entre l'Ajax Amsterdam et le Sparta Rotterdam (6-2 en faveur des Ajacides), ce week-end aux Pays-Bas, a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Sur le cliché, le défenseur de l'Ajax David Easmon - 14 ans - domine de la tête et des épaules un adversaire du Sparta qui semble avoir la moitié de son âge.» , aurait dit Patrice Evra.