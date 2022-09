Phillip Cocu est le nouvel entraîneur du Vitesse Arnhem

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne fallait pas laisser cette chance.À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Thomas Letsch pour Bochum (actuel dernier de Bundesliga), le Vitesse Arnhem a trouvé chaussure à son pied. Le communiqué est tombé lundi soir, Phillip Cocu, ancien international hollandais à 101 reprises, a été désigné entraîneur de Vitesse Arnhem. Le technicien de 51 ans était sans club depuis novembre 2020 et son aventure au sein du club de Derby County (D2 anglaise). Cocu a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024, et va devoir surfer sur les bonnes deux dernières saisons du club néerlandais (quatrième et sixième places).Phillip Cocu va retrouver un championnat qu’il connaît bien et croisera le fer avec un de ses anciens clubs, le PSV Eindhoven, club qu’il a coaché pendant quatre ans (2014-2018) et où il a remporté trois titres de champion et une Coupe des Pays-Bas. Le tout nouvel entraîneur va devoir vite se mettre au travail puisque son club est actuellement 14d’Eredivisie, après 7 journées.32 ans après ses débuts comme joueur (de 1990 à 1995), Cocu est donc de retour en tant qu'entraîneur du Vitesse. Ça ne serait pas le début d'une belle histoire ça ?