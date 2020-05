Redon, l'intello au service du foot

Décédé à l'âge de 69 ans ce mardi, Philippe Redon était un dingue de foot. Sans jamais arrêter ses études, il aura réussi à se faire une place dans le monde professionnel en collectionnant les matchs dans l'élite et fêtant sa première apparition dans la cour des grands avec le premier but de l'histoire du Stade Rennais en Coupe d'Europe en 1971. Le palmarès vierge mais la tête pleine, Redon se lancera ensuite dans une carrière d'entraîneur/éducateur à Rennes et ailleurs, s'imposant comme un passionné de tactique.

À jamais le premier buteur en Coupe d'Europe du SRFC

L'intello de la bande

Trop tôt, évidemment

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG

Ceux qui pensent que le football est un sport d’idiots n’ont vraisemblablement jamais eu la chance de boire les paroles de Philippe Redon. Le Mayennais faisait partie de ces gens capables de passionner son auditoire en quelques phrases, rendant sa présence autour d’une table précieuse. Les banalités, ce n’était pas sa tasse de thé. Chez les plus jeunes qui n’ont pas connu le joueur, il reste les souvenirs d’un homme de l’ombre. Mais aussi ceux d’un consultant brillant, que ce soit sur TV5 Monde ou sur le plateau de(émission dédiée au Stade Rennais, et diffusée sur TV Rennes). Il reste les regrets, aussi, de ne pas avoir pu échanger quelques mots avec lui. Philippe Redon est parti à l’âge de 69 ans ce mardi des suites d’une longue maladie, sans pouvoir décrypter un dernier match et laissant derrière lui un image d’intello du foot ainsi que deux carrières bien remplies.Il faut imaginer le décor, à la fin des années 1960 : le foot n’est pas le même qu’aujourd’hui et le père de Philippe Redon l’avait bien compris, répétant à son fiston de ne pas abandonner les études en parallèle des entraînements. Entre deux cours à l’université de pharmacie de Rennes, le jeune attaquant essaie de se faire une place au Stade Rennais, club qui l’a repéré quand il tâtait le ballon du côté d’Avranches. Sans succès au départ, même si le gamin est prometteur. Quelques mois après avoir vu les grands remporter la Coupe de France à Colombes, Redon choisit de faire une entrée fracassante dans le monde professionnel. Le 15 septembre 1971, il fête sa première apparition sous le maillot rouge et noir et devient surtout le premier buteur de l’histoire du club breton en Coupe d’Europe en se retrouvant à la conclusion d’un joli mouvement entre André Betta et Serge Lenoir pour offrir le match nul à son équipe face aux Glasgow Rangers (1-1). Peu importe la symbolique, Redon doit attendre l’exercice 1973-1974 pour devenir un titulaire, un vrai, chez les Rouge et Noir. Avant d’être poussé dehors, par le président Bernard Lemoux.La suite de sa carrière dévoile une caractéristique de l'homme : Redon était un voyageur. Un vagabond du football même, puisqu'il démontrera ses qualités de dribbleur, sa vitesse et sa percussion au Red Star, à Bordeaux, au Paris Saint-Germain, à Metz, à Rouen, ou encore à Saint-Étienne, disputant plus de 300 matchs en première division. C'est au début des années 1980 qu'il décide de revenir dans son département natal, en Mayenne, où il contribuera à la réussite du Stade Lavallois qui termine deux fois de suite à la cinquième place dans l'élite. «, se souvient le Mayennais Landry Chauvin, qui le côtoiera plus tard dans le staff rennais.» Car après un court exil à Tahiti - il évolue à l'ASCS - puis deux piges en troisième division à Saint-Lô et Créteil, Redon décide de raccrocher les crampons pour commencer sa nouvelle vie. Toujours au plus près du terrain.C'est là qu'il choisit de mettre son intelligence au service de sa passion, le foot. Mais aussi au service des autres, désireux d'échanger et d'apprendre aux plus jeunes. «, rembobine Landry Chauvin, qui le découvre dans les années 2000 au moment où Redon est l'adjoint de László Bölöni sur le banc de Rennes.» La deuxième carrière de Redon commence au début des années 1990 : il enchaîne les expériences à Créteil, avant de filer sur le continent africain pour prendre la tête du Cameroun avec lequel il décrochera une quatrième place à la CAN 1992.Après une parenthèse de huit ans, il s'occupe pendant deux années de la sélection du Liberia. Puis il fait son retour dans son club formateur, au Stade Rennais, où il occupera le poste d'adjoint aux côtés de Vahid Halilhodžić, László Bölöni ou encore Pierre Dréossi. Dans l'ombre des coachs rennais, Redon apporte ses compétences technico-tactiques. «, estime Laurent Huard.» Landry Chauvin confirme : «En décembre 2007, l'arrivée de Guy Lacombe met un terme à l'aventure rennais de Redon qui laisse une trace indélébile auprès de ceux qu'il a pu côtoyer. «, explique Landry Chauvin.» Ce n'est sans doute pas un hasard s'il occupera pendant quelques années le rôle d'instructeur de la FIFA pour former les entraîneurs, avant de venir distiller ses analyses sur quelques plateaux TV. «, conclut Laurent Huard.» En bon savant, Philippe Redon n'aurait rien appris : la vie, comme le foot, est parfois est injuste et bourrée de mauvaises surprises.