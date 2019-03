Philippe Piat : « Le PSG fait n'importe quoi avec Rabiot »

Invité à réagir sur la situation de milieu de terrain international français (23 ans, 6 sélections) Adrien Rabiot, mis à pied par le Paris-SG jusqu’au 27 mars, Philippe Piat, le président de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), déplore l’attitude du club de la capitale. Il lui reproche notamment de mener une véritable campagne de harcèlement contre le joueur qui n’a pas voulu prolonger son contrat.

« Il y a plus de 140 joueurs professionnels en France qui sont mis au placard, qu’on envoie s’entraîner avec la réserve. Beaucoup ne disent rien, car ils ont peur d’être mal vu. Or, la mise au placard, c’est interdit par la loi. »

« Si Adrien Rabiot est un enfoiré, pourquoi le PSG voulait-il tant le faire prolonger ? »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Forcément très mal. Le Paris-SG ne fait plus jouer Adrien Rabiot depuis le mois de décembre. Le joueur a droit à une vie privée, et il peut encore se coucher à l’heure qu’il veut, non ? Et c’est histoire de vidéo d’Evra... Franchement, ce ne sont que des détails, la réalité est ailleurs : le Paris-SG fait n’importe quoi avec son joueur. Les choses ne cessent de s’envenimer, parce qu’il n’a pas voulu prolonger son contrat avec le club. Ce que veut Rabiot, c’est aller au bout de son contrat, donc le respecter, et ensuite, aller jouer ailleurs. En quoi cela est-il condamnable ?Bien sûr ! Tout est fait pour le discréditer. C’est pour cela que Rabiot a saisi de manière officielle l’UNFP, afin que nous le défendions des différentes attaques dont il est la cible de la part de son club. Si le joueur le demande, nous engagerons deux procédures : l’une devant les prud’hommes contre le PSG, pour non-respect des dispositions de son contrat, et une autre à l’encontre d’Antero Henrique, le directeur sportif, pour harcèlement moral. Même si nous savons très bien qu’Henrique agit ainsi parce qu’on lui demande de le faire...Oui. C’était courant janvier. J’avais rencontré Jean-Claude Blanc, le directeur délégué du club, et Victoriano Melero, le secrétaire général.Le but était de sortir de cette affaire grotesque par le haut. Que Rabiot puisse de nouveau s’entraîner avec l’équipe une, puisqu’on l’avait envoyé avec la réserve pour une dizaine de jours, afin que Thomas Tuchel, l’entraîneur, puisse éventuellement faire appel à lui. Ce qui, d’ailleurs, semblait être son intention, d’après ce que j’avais lu... J’ai également envoyé un courrier à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, il y a environ un mois. À ce jour, je n’ai pas obtenu de réponse... La charte du footballeur professionnel (Article 507) rappelle qu’il est interdit d’envoyer un joueur s’entraîneur avec le groupe 2. Il y a plus de 140 joueurs professionnels en France qui sont mis au placard, qu’on envoie s’entraîner avec la réserve. Beaucoup ne disent rien, car ils ont peur d’être mal vu. Or, la mise au placard, c’est interdit par la loi.Quel joueur n’est jamais arrivé en retard à une causerie ou à un entraînement ? Quant à son absence au Qatar, je rappelle juste qu’Adrien Rabiot avait perdu sa grand-mère quelques jours plus tôt, et que son père était mourant (il décèdera le 25 janvier). Et pour en revenir à ces sanctions, je rappelle qu’en France, il est interdit de sanctionner financièrement un salarié. Le Paris-SG a mis au point ce système de primes d’éthique - qui est d’ailleurs illégal - pour pouvoir contourner cette interdiction. Il y a de nombreux clubs qui sanctionnent financièrement les joueurs, en toute illégalité. Il y a pourtant un Code du Travail en France, non ? Alors, pourquoi le PSG ne le respecte-t-il pas ?Oui. J’ai demandé ce qu’elle comptait faire concernant Rabiot. J’attends toujours la réponse. De toute manière, le joueur est très peu soutenu, hormis par l’UNFP. Le monde du football ne dit rien ou presque pour dénoncer les méthodes du PSG. Les joueurs, dont ses coéquipiers, restent très discrets. Ils n’ont sans doute pas envie de se faire mal voir. Ce qui est tout de même incroyable dans cette affaire, c’est qu’on s’acharne sur un joueur qui ne demande qu’une chose, aller au bout de son contrat. En Angleterre, en Allemagne, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat et qui jouent ! D’ailleurs, il faudrait qu’on m’explique une chose...Si Adrien Rabiot est mauvais, ingérable, si c’est un enfoiré, pourquoi le PSG voulait-il tant le faire prolonger ? C’est tout de même étonnant, non ?Oui, mais je rappelle que depuis 1995 et l’arrêt Bosman, il n’y a plus d’indemnité de transfert pour un joueur en fin de contrat. Rabiot a été formé au PSG, il a joué plus de 200 matches, mais il n’a pas souhaité prolonger. C’est son droit, non ? Comme c’est son droit d’aller poursuivre sa carrière ailleurs. Ce n’est pas facile pour lui actuellement. Il est critiqué par une partie des supporters, son club ne le ménage pas, il a perdu son père et sa grand-mère... Cela fait beaucoup, non ?