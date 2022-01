Philippe Coutinho se relance à Aston Villa

Welcome, Philippe Coutinho! ?Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. ?? — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022

FP

L'annonce vient d'être faite ce vendredi par Aston Villa, Philippe Coutinho est prêté auxpour les six prochains mois. Le club de Birmingham possède également une option d'achat dont le montant n'a pas été dévoilé. Cette transaction reste toutefois suspendue à la traditionnelle visite médicale que le joueur devrait passer d'ici 48 heures selon le communiqué officiel.À 29 ans, le Brésilien va tenter de relancer sa carrière en Angleterre. Un pays qu'il connaît bien et où il avait brillé sous le maillot de Liverpool entre 2013 et 2018. La suite a été plus compliquée pour lui. Un transfert au FC Barcelone jamais véritablement digéré et un prêt sans grand intérêt au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020 où il aura tout de même gratté une Ligue des champions. À Villa, il sera sous les ordres d'un de ses anciens coéquipiers, Steven Gerrard. Les deux hommes ont évolué ensemble sous le maillot desentre 2013 et 2015.Suffisant pour que Petit Couteau soit à nouveau tranchant ?