Philadelphie et Jamiro Monteiro régalent en MLS

The dummy from Aaronson The hit from Monteiro Take a bow, @PhilaUnion! #PHIvTOR pic.twitter.com/dLGvJw25LY — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2020

Pas miro, Jamiro.Philadelphie a littéralement marché sur Toronto ce dimanche en s'imposant 5-0. Un succès lui permettant de prendre la tête de la conférence Est de la MLS, au détriment de son adversaire du jour. Si Sérgio Santos a brillé avec un triplé, Jamiro Monteiro s'est lui aussi illustré, et de fort belle manière. À la 56minute, le Cap-Verdien est à la réception d’un centre en retrait de Kacper Przybyłko, que Brenden Aaronson laisse intelligemment filer. Il déclenche alors une frappe impeccable du droit, qui pénètre dans le but après avoir heurté le dessous de la transversale.Ça a bien plus de goût que le fromage à tartiner...