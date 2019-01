Phil Masinga est décédé

EM

Le football sud-africain est en deuil.Phil Masinga, ancien international des Bafana Bafana (58 sélections, 18 buts), s'en est allé au jeune âge de 49 ans. L'ancien attaquant était malade depuis plusieurs années, et s'est éteint ce dimanche 13 janvier après un mois passé à l'hôpital.Pilier des Mamelodi Sundowns de 1991 à 1994 (98 buts en 104 matchs !), Masinga avait connu un pic de popularité en Europe à la fin des années 1990, sous le maillot de Bari. Le 18 janvier 1998, il inscrit un but décisif sur la pelouse de l' Inter de Ronaldo , alors leader de Serie A, pour un succès 1-0. Quelques mois plus tard, il participe à la Coupe du monde en France avec l' Afrique du Sud (c'est lui qui avait inscrit le but de la qualification quelques mois plus tôt). Il y dispute les trois matchs de poule, dont celui face aux Bleus.Masinga avait terminé sa carrière en 2002 à Al-Wahda, au Qatar , à 33 ans. Quelques années plus tard, il avait révélé sa maladie, contre laquelle il s'est donc battu pendant des années.Adieu champion.