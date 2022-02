Pharaon de Winter : « J'étais fou de Corentin Martins »

Sur scène, il est à la tête du groupe Pharaon de Winter, dont le très poétique album France Forêts s'inspire de plusieurs faits divers dans une atmosphère pop-rock très séduisante. Dans le civil, il s'appelle Maxime Chamoux et supporte l'AJ Auxerre, comme tout bon Bourguignon qui se respecte. Avant la demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte, il raconte le lien qui l'unit aux joueurs icaunais et celui qui ne l'unit pas aux coéquipiers de Mohamed Salah.

« Garcia-Aranda, ordure! »

« Avec Djibril Cissé, je suis sûr qu’on aurait pu devenir potes, mais il a choisir d’utiliser ces 90 minutes pour m’humilier et inscrire quatre buts. »

Propos recueillis par Julien Duez, entre le parking de la Noue et le parc de l'Arbre Sec.

À écouter : France Forêts.

Pharaon de Winter sera en concert au Trabendo le 12 avril prochain.

À partir du moment où l’on considère qu’il n’y a plus de saisons, ça m’est relativement égal.Je vais décevoir ma communauté de fans cairotes, mais non. Historiquement, ma préférence va au Cameroun, parce que Cameroun-Colombie 1990 et Roger Milla qui va danser face au poteau de corner est mon premier souvenir net de foot. À part ça, j’avais un petit coup de cœur Comores, comme tout le monde. Pourtant, je ne suis pas marseillais.Mais il se trouve que je mets l’AJA en avant ! Si vous regardez le clip de « Quart Nord-Est » , vous verrez que je passe devant l’Abbé-Deschamps et que je rouvre une vieille blessure icaunaise en insérant des images du ciseau refusé de Lilian Laslandes en quarts de finale de Ligue des champions 1996-1997 face à Dortmund. Garcia-Aranda, ordure !En 1999, ou en 2000, je ne m'en souviens plus exactement, avec mon club de l’ASUC Migennes, on était arrivés en 64de finale de la Gambardella et on a joué l’AJA. J’étais stoppeur, il était avant-centre. Il y avait aussi Kapo et Nicolas Marin devant. Avec Djibril, je suis sûr qu’on aurait pu devenir potes, mais il a choisi d’utiliser ces 90 minutes pour m’humilier et inscrire quatre buts. Bon, tant pis pour lui... Finalement, on a perdu 9-1.Sans dénigrer l’époque Cissé-Kapo-Boumsoung-Lachuer, mes vraies idoles appartenaient à la génération d’avant, celle du doublé en 1995-1996. C’était Corentin Martins avant tout, j’étais fou de lui. J’adorais Frank Verlaat aussi, sans doute le défenseur le plus élégant que j’ai jamais vu. Et puis évidemment Christophe Cocard, Bernard Diomède, l’immense Moussa Saïb...Bah c’était hyper drôle. Surtout avec Paris. C’était déjà drôle quand le PSG et ses gogols de supporters venaient à Auxerre en passant l’après-midi à saccager le centre-ville. Mais alors quand ils arrivaient en tribunes, qu’ils nous traitaient de paysans et qu’ils repartaient avec trois buts dans la musette, ça, c’était encore plus drôle. Quand on disait qu’on venait d’Auxerre, les gens pensaient immédiatement au foot, à Guy Roux, aux résultats en Coupe d’Europe et à comment tournait l’équipe. Aujourd’hui, c’est bizarre parce qu’ils pensent aux faits divers, à Émile Louis, tout ça. Alors que c’est antérieur aude l’AJA.Techniquement, ce mardi soir, à la 60minute d’Auxerre-Paris FCet ce coup franc de Mathias Autret sur la barre.Depuis mardi soir et, donc, la défaite contre le Paris FC, oui. Au bout de dix ans passés dans ce bourbier, il va falloir accepter le fait d’être fondamentalement devenu un club de Ligue 2. Parce que se considérer comme, à part réactiver une somme de frustrations renouvelée quasiment chaque week-end, ça ne sert à rien.Serais-tu par hasard en train de parler de