« Faire une passe téléphonée » , une expression omniprésente dans le vocabulaire des commentateurs de football. D’accord, mais peut-on vraiment téléphoner une passe à un autre joueur ? On a posé la question au meilleur technicien d’Orange, le club de foot bien sûr.

Scénariser le coup de fil

Le technicien d'Orange en direct de Disneyland

« Elle conviendrait mieux pour désigner une rencontre avec une prostituée »

Propos recueillis par FL, qui n'a pas réussi à joindre Billy Ketkeophomphone

Oleh Makarov a fait le tour de la toile. En janvier 2015, une vidéo montre le joueur ukrainien en train de sortir son téléphone et répondre brièvement à un appel en plein match amical entre son club, le FC Enerhiya Nova Kakhovka (D2), et l'Olimpik Donetsk (D1). C’est l’avantage de jouer pendant l’hiver glacial de l'oblast de Kherson, une région du sud de l’Ukraine : on peut porter un bas de survêtement sous le short et y glisser son mobile dedans. Cruelle déception, ce jour-là, Makarov n’a pas eu l’audace de mettre le combiné à l’oreille au moment de donner la balle. Il avait pourtant l’occasion de sublimer la passe téléphonée.Faire une passe téléphonée : l’expression est devenue si courante du vocabulaire des commentateurs de football à tel point qu’on la retrouve même dans le jeu vidéo FIFA ou encore en encadré au chapitre consacré à la passe du livre. Elle désigne évidemment une passe attendue à cause d'un regard insistant et/ou une gestuelle trop prévisible du passeur, qui indique à l’adversaire où le ballon va arriver. Cela étant, il faudrait déjà s’accorder sur comment scénariser ce fameux coup de téléphone au moment de transmettre le ballon.Depuis qu’il a raccroché les crampons l’été dernier, Pierre Bouby a plus l’occasion de téléphoner que de faire des passes. Le nouveau responsable de la communication de l’US Orléans nous dévoile comment la passe est téléphonée dans son imaginaire. «» À moins que ce ne soit une affaire d’espionnage ? «» , s'interroge l’ancien milieu de terrain branché surtout sur le réseau Ligue 2 durant sa carrière.S’il y a bien un homme qui en connaît un rayon sur la passe téléphonée, c’est Loyd Canetto. Il est numéro 10 de l’US Grès Orange Sud (Vaucluse), dont l’équipe première évolue en troisième division de district. De l’avis de son coach qui est aussi son papa, Loyd est le meilleur technicien d’Orange. «» , avoue le fiston par téléphone depuis Disneyland Paris, où il est en train de patienter en famille dans la file d’attente de l’attraction « Pirates des Caraïbes » . «Cette action, c’est téléphoné» Ce fan de l’OM en convient, en matière de passe téléphonée, Maxime Lopez serait un profil intéressant pour Orange. «» , note Loyd Canetto.Au contraire, l’Espagnol Guti était plutôt un joueur détaché du mobile quand il évoluait au Real Madrid. «, assure Pierre Bouby.» Force est de constater que ce style aurait été rédhibitoire pour faire sa place à Orange ou au club des Nokia Eagles aux îles Fidji.Mais, qui a bien pu inventer la passe téléphonée ? Mystère. Elle est sans doute établie dans la culture populaire depuis le début de la retransmission du football à la télévision, suppose Jean Maillet, auteur de l’ouvrage. À vrai dire, l’écrivain trouve cette expression bizarre : «» Certes, mais le téléphone rose ne vaudra jamais une passe téléphonée sur un terrain avec un attaquant qui décroche.