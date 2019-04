Peut-on vraiment climatiser un stade ?

Climatiser. Mettre la clim'. L'image fait désormais partie du lexique footballistique à part entière. Mais qu’est-ce qu’une « vraie » bonne clim' ? Et surtout, cette expression est-elle fondée ? Tentative de réponse avec des spécialistes.

« Tu as le sentiment que le ciel te tombe sur la tête, le sol se dérobe sous toi »

Pas de toit, pas de froid

Le mirage qatari

Par Jérémie Baron

Propos de Marwen, FS et ALN recueillis par JB

Mercredi 17 avril, dans un bel écrin de la périphérie de Manchester. Tel un bambin découvrant les rayons d'un Toys « R » Us, il sautille sur place, fait des aller-retours le long du terrain en multipliant les grands gestes, gueule sur ses joueurs, ne semble plus savoir quoi faire. Guardiola savoure, et il a bien raison : après 90 minutes de suspense fou et une fin de match irrespirable, Sterling vient d'arracher pour City une inespérée qualif' vers le denier carré de Ligue des Champions. L'Etihad est en fusion, Tottenham a rendu les armes et la nuit s'annonce grandiose.Un dernier regard à son banc, le technicien catalan se retourne vers le terrain, puis intervient un très léger moment de flottement... et c'est le drame, lorsqu'il jette un coup d'œil au tableau d'affichage pour lire un cruel «» . En une demi-seconde, le Pep se décompose. Le voilà à genoux, la tête entre les mains. La photo est d'ores et déjà mythique , et sur les réseaux sociaux, cela ne fait pas de doute : on vient d'assister à une climatisation en bonne et due forme.Car en 2019, cette notion (que l'on pourrait en fait plus traduire par « rafraîchissement » ) est totalement rentrée dans les moeurs des discussions foot et ressort à toutes les sauces. Un but de l'équipe locale annulé contre toute attente ? Clim. Une équipe visiteuse qui anéanti les ardeurs de son hôte en plantant sans vergogne ? Clim. Un stade qui assiste impuissant à l'élimination de ses troupes ? Clim. Mais à quoi ressemblerait la baisse de température parfaite, aujourd'hui dans un stade ? Marwen, inconditionnel de l'OM abonné en Virage Sud, en a connu quelques-unes et a donc sa petite idée. «, démarre-t-il., continue Marwen.» Lors de tels chocs, le coup de froid est encore plus palpable quand les supporters adverses sont interdits de déplacement : «» Évidemment, en baroudeur qu'il est, le garçon a également pu expérimenter la chose côté climatiseur en tant que supporter visiteur : «Voilà pour la définition foot. Mais, derrière cette nouvelle manie de désigner par ce mot un coup de poignard d'un attaquant adverse qui lâcherait un vent glacial dans une enceinte, se cache une interrogation qui ne demande qu'à être résolue : pourquoi nos stades ne pourraient-ils pas être climatisés pour de vrai, sans avoir besoin de l'intervention d'une tête de Moussa Dembélé à la fin d'un derby ou d'un Marcus Rashford au bout d'une double-confrontation européenne ? C'est là que l'on s'attaque à une définition plus terre-à-terre, celle du Larousse : «On se heurte alors d'emblée à une difficulté de taille : en règle générale, un stade n'a rien d'un espace fermé. Tout ceci relèverait donc de l'utopie. «, lâche Franck Sembenini des Climaticiens de France , boîte spécialisée dans le domaine du chauffage et de la climatisation qui a d'ailleurs posé la clim' dans les vestiaires du Vélodrome.» Même le Pierre-Mauroy de Lille ne ferait pas l'affaire, donc.Et pourtant. Jamais dernier quand il s'agit d'investir dans le tape-à-l'oeil, le Qatar a prévu de faire sortir de terre les premières enceintes climatisées (bien qu'ouvertes), comme par magie, en vue du Mondial 2022. Au pays des droits humains et du respect du code du travail, on met les gros moyens et le Stade Khalifa de Doha, rénové pour l'occasion et dans lequel la clim est désormais opérationnelle, le prouve avec un système annoncé comme révolutionnaire : une centrale produit de l'eau glacée, laquelle est ensuite transformée en air froid au moment d'emprunter une tuyauterie souterraine pour enfin être expulsée via 3000 canons installés à l'intérieur de l'écrin à trois hauteurs différentes. Tout ceci, pour une chose : avoir le pouvoir de faire baisser la température aux alentours des 26 degrés en une demi-heure alors que sous le cagnard de la péninsule arabique, le thermomètre indiquera 40 à l'extérieur du joujou. Chez les qataris, on assure que ce procédé se fera dans le respect de l'écologie et du développement durable, invoquant un circuit peu gourmand en énergie et l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour nourrir tout ça.La recette miracle serait donc là, sous nos yeux ? Pas tout à fait. «, explique Adrien Le Norcy, gérant du site spécialisé frigoristes.fr.» À moins donc d'être piqué par la folie des grandeurs, peu de chances pour que dans l'immédiat nos tribunes puissent se rafraîchir à la demande. On risque donc de rester sur le vieux modèle, qui ne nécessite aucune machine mais simplement une petite intervention humaine au bon moment, par un professionnel. Bref, la clim' à la Depay, Cavani, Dembélé ou Rashford a encore de beaux jours devant elle.