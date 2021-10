? Le coach Peter Bosz après #OLRCL : « On a gagné contre une très bonne équipe de Lens aujourd’hui. On n’a pas réussi à garder le ballon à certains moments. Ils ont joué entre les lignes. On devait rester calme, mais pas trop non plus après leur réduction du score. » pic.twitter.com/Hmq7Bcz4W3 — Olympique Lyonnais (@OL) October 30, 2021

L’OL l’a échappé belle.Six jours après avoir été renversés de manière invraisemblable à Nice (3-2) , les Lyonnais ont, cette fois, tenu leur victoire jusqu’au bout contre Lens (2-1) . C’est pourtant peu dire que les partenaires de Houssem Aouar, qui menaient à la pause (2-0), ont été sérieusement tancés par la bande de Franck Haise. Les Sang et Or ont réduit l’écart à l’heure de jeu et auraient franchement pu, au regard de leurs multiples occasions, espérer gratter au moins le point du nul. Peter Bosz en est d’ailleurs pleinement conscient.a reconnu le coach rhodanien devant la presse.a même souligné le Néerlandais. Cette victoire obtenue de haute lutte, Lyon la doit en grande partie à son dernier rempart, Anthony Lopes, qui a réalisé plusieurs parades décisives.s’est félicité son entraîneur. Avant de conclure :On ne sait pas encore si Bosz est le boss des techniciens de Ligue 1. Mais il n'est sans doute pas loin d'être le plus lucide.