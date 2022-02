Petite victoire pour Liverpool à Burnley

18

Burnley (4-4-2) : Pope - Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters - Lennon, Westwood, Brownhill, Cornet - Weghorst (Barnes, 75e), Rodríguez (McNeil, 62e). Entraîneur : Sean Dyche.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson (Thiago, 59e), Fabinho, Keita (Milner, 90e+2) - Salah, Firmino, Mané (Jota, 67e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Tarif minimum, pour lesSur la pelouse de Burnley, bon dernier de l’élite anglaise et toujours à la recherche d’un succès depuis le 30 octobre dernier et une victoire face à Brentford (3-1), Liverpool s'en est remis à son portier et Fabinho pour ramener trois points précieux dans la course au titre. Profitant d'une déviation de Sadio Mané sur un corner, le milieu brésilien a marqué l'unique but de la rencontre. Après la fessée de Manchester City sur la pelouse de Norwich plus tôt dans le week-end , Liverpool a donc fait le strict minimum pour ne pas voir less’échapper.Et pour ça, les hommes de Jürgen Klopp peuvent remercier Alisson Becker, qui a rendu une copie parfaite. Le gardien brésilien n’a laissé aucune chance à Wouter Weghorst, en première période et en seconde. Sur le tableau de ses victimes du jour, on retrouve aussi Jay Rodríguez, battu alors qu’il s’avançait seul face au but des visiteurs. Enfin, Josh Brownhill a aussi essayé de trouver le chemin des filets, en vain. Par deux fois, le milieu de terrain anglais a vu Alisson détourner ses deux frappes sèches depuis l’entrée de la surface. Un ouf de soulagement pour leset leur entraîneur, qui ont vraisemblablement déjà tourné leur regard vers le match face à l’Inter Milan.Pas certain que les Italiens tirent des leçons de ce match face à Burnley.