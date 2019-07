Peter Gerhardsson, quand la musique sonne

Le chef d'orchestre suédois a sa méthode bien à lui pour permettre à sa sélection de s'exprimer sur le terrain. Car Peter Gerhardsson préfère laisser ses musiciennes improviser plutôt que battre frénétiquement la mesure. Des préceptes qu'il a notamment intégrés lors d'un passage aux Pays-Bas, qu'il retrouve ce mercredi soir. Et l'ensemble s'accorde plutôt bien, puisque la Suède a l'opportunité d'atteindre la première finale mondiale de son histoire.

« Mes joueuses ont déjà résolu plein de situations seules »

Aux lendemains qui chantent

Par Mathieu Rollinger, à Lyon

Propos recueillis en conférence de presse.

» Peter Gerhardsson n’est pas du genre avare. Ni de mots et encore moins d’astuces, qu’il sait glisser subtilement. «» , confie-t-il. Ce n’est pas grand-chose, mais ces quelques phrases révèlent beaucoup de la personnalité du sélectionneur suédois. D’abord, il est un grand amateur de musique, rock de préférence, lui qui collectionne dans sa maison d’Uppsala des centaines de vinyles et CD. De deux, cet homme qui ne fait pas ses 59 ans, à l’aise dans son short et ses baskets, est d’une sérénité et d’un apaisement communicatifs. Et enfin, il est partisan de donner à ses joueuses les moyens techniques, psychologiques et tactiques pour pratiquer avec le plus de liberté possible leur football.» , confirme la défenseuse Nilla Fischer. Plutôt que reproduire le stéréotype scandinave en balançant des longs ballons vers la pointe Blackstenius, la Suède se met à proposer un jeu collectif passant souvent au sol, avec la volonté d’offrir un jeu agréable à regarder et tout aussi efficace. «» , déclarait Magdalena Eriksson. Ainsi, la confiance plantée par Gerhardsson à son arrivée à la tête desen 2017 commence à porter ses fruits avec cette demie et la possibilité d’accrocher une première finale mondiale au palmarès suédois., continue celui qui était attaquant dans les années 1980 en D1 suédoise, notamment à Hammarby et Vasalunds.Cette philosophie, avant de l’appliquer avec succès avec des garçons, en sélections jeunes ou au BK Häcken qu’il a emmené en Ligue Europa, le coach suédois la doit pour beaucoup aux Pays-Bas. Ou Hollande, c’est selon. «, s’interroge-t-il.» Cette première impression laissée par la bande de Johan Cruyff a été confirmée plus tard, lorsque Peter s’est installé à Rotterdam pour faire ses études de sport, bénéficiant d'un partenariat entre les fédérations hollandaise et suédoise. «, rapporte-t-il.Les Pays-Bas, il les remerciera une dernière fois lors de l’Euro 2017. Pas parce que lesont éliminé son pays en quarts de finale, provoquant le départ de Pia Sundhage et aussi sa nomination. Non : la finale qu’elles avaient offerte avec le Danemark lui a donné la certitude que ce football, «» , pouvait fonctionner. Chose qui s’est vérifiée, après avoir remporté le groupe de qualification aux dépens du Danemark, justement, empêtré dans un conflit opposant les joueuses à leur Fédération ( les Suédoises avaient remporté le match aller par forfait à la suite de la grève des Danoises, N.D.L.R. ), mais aussi éliminé lors de ce Mondial des gros calibres comme le Canada et l’Allemagne. De quoi recevoir aujourd’hui de nombreux éloges venant du Royaume. «, souriait-il.» Finalement, il les fait un peu, ses 60 ans.