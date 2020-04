Bonetti, la belle vie

International anglais et légende de Chelsea avec qui il a disputé 729 matchs, Peter Bonetti s'est éteint ce dimanche soir après 78 années de football et de gentillesse. Surnommé « le Chat » et monstrueux sur sa ligne, le gardien de but britannique faisait l'unanimité dans les cages comme en dehors.

1

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues... — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

Gardien, entraîneur, ambassadeur et... fan de Čech

Mondial 1966, Gordon Banks et gants en laine

One of Chelsea Football Club's greatest ever players. Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. ? pic.twitter.com/OM48Dq2BXW — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

Par Florian Cadu

Propos de CL recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il s'agit d'un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître, et même les rares vidéos de mauvaise qualité ont du mal à modifier l'aphorisme. Alors, s'il n'est pas possible de voir Peter Bonetti à l'œuvre des décennies plus tard, il ne reste plus qu'à lui consacrer des lignes. Au lendemain de son décès, il est encore temps.Ce dimanche, alors que le week-end prenait fin, Chelsea a ainsi officialisé la disparition de son ancien joueur qui s'est éteint des suites d'une longue maladie après avoir soufflé sa 78bougie en septembre dernier. Avec, bien entendu, regret puisqu'il s'agissait d'une figure ayant évolué à 729 reprises sous le maillot des(deuxième meilleur score, derrière Ron Harris)., remet Christophe Lollichon, actuel responsable des gardiens du club londonien.ChelseamanGardien de Chelsea entre 1960 et 1979 – entrecoupé d'une courte pige aux Stars de Saint-Louis (États-Unis) –, Bonetti aura remporté quelques trophées : une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en 1971, une Coupe d'Angleterre en 1970 et une Coupe de la Ligue en 1965. Largement suffisant pour entrer dans le cœur de l'entité, qu'il a continué de fréquenter malgré une fin de carrière passée à Dundee United (Écosse), puis au Woking FC., note Lollichon, avec qui il a longtemps discuté de Petr Čech au centre d'entraînement et qui lui donnait des informations sur les jeunes portiers qui poussaient derrière.Mais quel genre de dernier rempart était Bonetti, au juste ? Son surnom, le « chat » , et sa petite taille (1,77 mètre) suffisent pour répondre à la question., corrobore Lollichon.Un Chelsea qui le qualifie sur ses réseaux sociaux de, deou encore de portier. Des qualités qui l'ont amené en sélection entre 1966 et 1970, Coupe du monde 1966 glanée à la clé. Sept capes, seulement ? À cause de Gordon Banks (qu'il a remplacé au Mondial 1970 lors du quart de finale perdu et individuellement raté contre l'Allemagne de l'Ouest, sa dernière apparition avec sa nation), principalement.sourit l'entraîneur.En dehors des pelouses, le monsieur faisait également l'unanimité. Lollichon parle par exemple d'une, et pour qui il témoigne. S'il disposait déjà d'un modèle de gants à son nom quand il protégeait les filets desalors que le marketing n'était pas ce qu'il est devenu, l'ancien coach des gardiens de Chelsea ou d'Angleterre savait néanmoins rigoler des équipements de l'époque qui ne l'ont pas toujours aidé à montrer l'étendue de son talent.rigole Lollichon. En envoyant de nombreuses pensées, comme tous les fans et les dirigeants, audéfinitivement envolé.