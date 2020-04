Peter Bonetti est décédé

One of Chelsea Football Club's greatest ever players. Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. ? pic.twitter.com/OM48Dq2BXW — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

s'est éteint.Légende de Chelsea et champion du monde avec l'Angleterre en 1966, Peter Bonetti s'est éteint dimanche à l'âge de 78 ans. Portier desentre 1960 et 1975, puis entre 1976 et 1979, Bonetti est décédé des suites d'une longue maladie et laisse derrière un surnom - "Le Chat" - mais aussi une réputation : celle d'un gardien petit pour son poste (1,77m) «» .Avec Chelsea, Bonetti, 7 capes internationales (dont le quart de finale du Mondial 70 face à la RFA qui marquera la fin de son histoire avec les) sur le CV, aura remporté une FA Cup, en 1970, après avoir disputé une partie de la finale blessé, et une Coupe de la Ligue, en 1965. Après son départ de Londres, il deviendra postier sur l'île de Mull et retravaillera dans le foot ensuite, aux côtés de Kevin Keegan, notamment.Légende.