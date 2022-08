Pervis Estupiñán quitte Villarreal pour Brighton

We're delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! @FirstTouchGames // #BHAFC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 16, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Pervis de la défense.Récent demi-finaliste de Ligue des Champions avec Villarreal sous les ordres d’Unai Emery, le latéral gauche de 24 ans a signé pour cinq ans à Brighton. Lesauraient déboursé dix-huit millions d’euros (plus cinq de bonus) pour s’attacher les services de l'international équatorien (26 sélections, 3 pions). Sous contrat avec Watford pendant trois ans avant de rejoindre Villarreal en 2020, Estupiñán n’avait pas pu goûter au championnat anglais, toujours prêté en Espagne à Almería, Majorque et Osasuna.Il devrait donc découvrir la Premier League cette saison sous les couleurs de Brighton, qui compte une victoire (à Manchester United) et un nul (face à Newcastle) sur les deux premières journées.Il va prendre un bon bol d’air chez les Mouettes après deux ans passés dans le Sous-marin jaune.