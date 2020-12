Pernille Harder élue joueuse de l’année, Wendie Renard quatrième

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À quoi bon être the G.O.A.T. ?Malgré les prestations ahurissantes de Vivianne Miedema tout au long de la saison, Pernille Harder s’est appropriée la couronne de meilleure footballeuse de l'année pour la deuxième fois, décernée par le, dont le classement annuel fait figure de référence. Après 2018, l’internationale danoise, recrutée par Chelsea cet été après avoir perdu la finale de Ligue des champions face à Lyon, a en effet été désignée meilleure joueuse du monde 2020 par un jury de 88 membres, composé de légendes du football, d’entraîneurs et de journalistes. Wendie Renard, la première française, se classe quatrième, derrière Lucy Bronze, Vivianne Miedema et Pernille Harder, un podium issu à 100 % du championnat anglais.La France est malgré tout bien représentée avec dix Bleues, dont six figurent dans le top 20, un record. Viviane Asseyi, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui font leur apparition dans le classement, tandis que Sarah Bouhaddi et Griedge Mbock en sont exclues. L’Olympique Lyonnais, septuple champion d’Europe, maintient sa domination sur son royaume en plaçant six joueuses parmi les vingt meilleures.Comme quoi, rien ne sert de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.