Tau, pas si tard

« Comment tu fais comprendre à un enfant qui n’a pas le physique d’un Drogba ou d’un Essien qu’il peut y arriver ? C’est compliqué. Percy, lui, prouve qu’un gars normal, le gars du coin, peut s’en sortir. »

L'examen et la poursuite de l'autre face

« Percy, c’est quelqu’un de simple. Son rythme, c’est : football maison, football, manger, dormir. Il était très discret, vivait tout seul, mais on a aussi découvert un super coéquipier. Un mec d’une humilité rare. Il touchait six ou sept fois notre salaire, mais il est arrivé dans le vestiaire comme l’un des nôtres. »

« Les gars, il est vraiment très très fort... »

« Pendant mes matchs en sélection, ma mère se rend à l’hôtel, elle n’aime pas la foule. Et elle pleure tout le temps. Je pense qu’elle a peur qu’on me fasse du mal. »

La confirmation du Bernabéu

Percy Tau n’aime pas qu’on le traite de star. Il ne veut pas non plus être pris pour un symbole. Pourtant, à 25 ans, le bonhomme a l’image d’un sparadrap. Un footballeur qui colle. Qui tête tout ce qui l’entoure. Et ça le gène. Vraiment. Voilà ce qu’il en disait il y a quelques semaines, dans un entretien donné à: «(...)» Partant, Tau se voit plutôt comme un outil de divertissement, un mec chargé de «» et dont le rôle est de filer «(...)» Ainsi, lorsqu'il est sur le terrain, Percy dribble, percute, rend fou ses adversaireset peut aussi, en cas de but, se mettre à danser. Le reste - ce que les gens pensent de lui - ne le regarde plus. Problème : l’attaquant sud-africain de Bruges, qui s’apprête à se frotter au PSG mardi soir en Ligue des champions après avoir régalé Madrid et son Santiago Bernabéu il y a plus de vingt jours, ne s’appartient plus depuis un bon moment. Chaque week-end, son cas est un sujet de d'adoration chez lui, en Afrique du Sud, où il suffit de glisser son nom sur une feuille de match pour enclencher un délire sur les réseaux sociaux.Mais quel est ce phénomène ? Alex Hayes, qui l’a connu la saison dernière à l’Union Saint-Gilloise en tant que directeur sportif, tente une explication : «» Et un homme en mission, comme si sa quête était celle d’un alchimiste : Percy Tau, c’est le succès dans l’honneur.Et voilà une preuve, amenée sur la table par Hayes : «» Verdict : Tau a obtenu son master en gestion d’entreprise et marketing et a ainsi pu poser cette cerise sur l’énorme gâteau qu’a été sa saison 2018-2019. Une saison qui avait pourtant drôlement commencé. Par un «» , d’abord : la signature d’un contrat de quatre ans avec un club de Premier League, Brighton. Puis, par un aller simple pour Bruxelles, résultant des règles strictes établies par la Fédération anglaise en 2015 afin de ralentir l’afflux de joueurs étrangers vers le Royaume. Acheté pour quelque trois millions d’euros, Percy Tau se retrouve alors dans l’incapacité d’obtenir son permis de travail en Angleterre et doit partir pour jouer. Direction la deuxième division belge et l’Union Saint-Gilloise.À l’été 2018, Tau est pourtant un type qui pèse et qui s’est donné le droit de découvrir ce qu’il appelle «» du foot. À comprendre : l’Europe, où de nombreux clubs se battent pour l’attraper. Vainqueur de la Ligue des champions africaine deux ans plus tôt avec le Mamelodi Sundows, double champion d’Afrique du Sud (2014, 2018), mais aussi meilleur buteur et meilleur joueur du pays, le petit format est tout simplement le talent le plus recherché de son continent. Un joueur qu’El-Hadji Diouf estime «» , rien que ça. «, retrace Alex Hayes, qui a suivi de près les négociations, l’Union Saint-Gilloise ayant été rachetée au printemps 2018 par Tony Bloom, le propriétaire de Brighton.» Avec le recul, Percy Tau abonde : «» Et ce quelque part aura donc été au cœur d’une Union en pleine révolution, transformée par la triplette Bloom-Hayes-Elsner et qui a explosé les mirettes des observateurs la saison dernière.Lorsqu’il arrive en Belgique, le Sud-Africain ne sait pourtant pas où il va, notamment sur la route. Au départ, il refuse de conduire, demande un vélo à ses dirigeants pour se déplacer, puis se lance. Pas forcément une bonne idée : habitué à rouler à gauche et effrayé à l’idée de rouler à droite, Percy Tau plante sa bagnole au bout de quelques jours en faisant une manœuvre. Autre baston à remporter : celle face à une météo capricieuse, si capricieuse qu’en plein septembre, Tau file demander un ensemble bonnet-écharpe-gants au club. Ce qu’il n’obtient pas, le sponsor de l’Union n’ayant pas encore livré les articles d’hiver. «, se marre Thibault Peyre, qui a connu l’international sud-africain quelques mois avant de rejoindre Malines lors du mercato hivernal.» Il est surtout rapidement pris en main par Luka Elsner, qui sait que le joueur est à l’Union pour «» et qui a conscience qu’il faut alors le transformer physiquement.Hayes enchaîne : «» Et même un peu plus que ça, car Tau fait aussi péter les stats - treize buts, treize passes décisives toutes compétitions confondues -et les projecteurs. «, explique Peyre."Oh, les gars, je crois qu’il est vraiment très très fort..."En vrac : un seizième de finale de Coupe de Belgique contre Anderlecht (0-3) au Lotto Park - Peyre : «» -, un quart de finale de la même compétition face au Genk de Philippe Clement ou encore un match de D1B, à Malines (0-5), joué à la fin du mois de février 2019. Pas mal pour un type né à Witbank, élevé par une mère seule au milieu de huit frères et sœurs et aux côtés d’enfants qui «» . «, explique-t-il.» Abandonné rapidement par son père et marqué par le décès de l’un de ses frères aînés dans un accident, Percy Tau a développé un rapport fusionnel à sa mère, qui n’est jamais venue en Belgique et encore moins à un match international disputé sur le sol sud-africain. La raison ? «» C’est finalement l’inverse qui se produit, Tau faisant souffrir les défenses avec son activité incessante, bourrée de pressing, de courses dans le dos et de mouvements permanents. «» , se marre Thibault Peyre, qui l’a affronté avec Malines fin septembre. Si chiant qu’il a été élu meilleur du championnat de D1B la saison dernière, un titre qu’il n’a au départ pas voulu récupérer, toujours par refus d’être mis en avant, avant de finalement enfiler un costume. Si chiant qu’il a, évidemment, rapidement changé de short.Et Brighton, dans cette histoire ? Toujours pas, car toujours pas de permis de travail, un joueur hors UE devant, pour l’obtenir, disputer un certain pourcentage de matchs avec son équipe nationale lors des 24 derniers mois - un pourcentage qui varie en fonction du classement FIFA de l’équipe nationale en question - et évoluer dans l’un des sept principaux championnats européens, ce que n’est pas la deuxième division belge. Une victoire à la dernière CAN avec l’Afrique du Sud aurait pu arranger les choses, mais les Bafana Bafana ont été dominés en quarts de finale par le Nigeria. Résultat, Percy Tau a de nouveau été prêté, cette fois à Bruges, où il a été rapidement choyé par Philippe Clement malgré une expulsion cet été, en Ligue des champions, face au Dynamo Kiev. En quelques semaines, Tau s’est fait une place dans le 3-1-4-2 brugeois aux côtés d’Emmanuel Dennis et a donc touché son rêve de gosse : jouer un match au Bernabéu, où il s’est en plus payé le luxe de sortir une prestation XXL et de lâcher une passe décisive. Mardi, ce sera une autre étape pour lui, avec le PSG, avec toujours la même ambition : celle de créer des souvenirs. Attention, surtout, à ne pas le laisser construire des cauchemars.