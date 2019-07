Pépé, Gunners calling

Promis hier à Naples, Nicolas Pépé s'apprêterait finalement à mettre le cap sur Londres et Arsenal qui aurait posé 80 millions d'euros sur la table des négociations. Pas perdant sportivement, l'Ivoirien, qui s'apprête à franchir un nouveau palier dans une carrière jusqu'ici intelligemment mené, trouvera aussi largement son compte financier dans la surenchère londonienne. Comme son club, tout heureux de récolter les gros fruits de son business plan à la monégasque.

De l'art de l'appel/contre-appel

Money, money, money

Par Simon Butel

Dans le meilleur des mondes, il aurait aimé que son cas soit réglé avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations. C’est-à-dire avant le 21 juin. Une grosse semaine après l’épilogue de la compétition, et plus de quinze jours après l’élimination de la Côte d’Ivoire le 11 juillet en quarts de finale face à l’Algérie, Nicolas Pépé est toujours Lillois. Pour combien de temps, encore ? Quelques jours, peut-être même une poignée d’heures. Pas plus.Car si durant ce laps de trois semaines, les prétendants de l'Ivoirien n'ont pas obtenu l'ultime confirmation espérée du talent du bonhomme qui n’a disputé que trois des cinq matchs des Éléphants en Égypte et n'a pas marqué, ils ont au moins eu le temps de fourbir leurs armes. Après tout, le gaucher a pour lui deux très grosses saisons - dont une seconde exceptionnelle - dans le Nord. Alors, y avait-il encore lieu de douter ? Pas pour Naples, ni pour Arsenal.Dans le sillage de celui de Rafael Leão, sur le point de rallier le Milan AC , le dossier Pépé s’est donc accéléré cette semaine. On a même cru en entrevoir l’épilogue ce vendredi, quand Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse ce qui n’était plus qu’un secret de polichinelle : «» Bref, le Napoli, prêt à poser 65 millions d'euros et Adam Ounas pour s'offrir l'ancien Angevin, semblait à deux doigts d'attraper le pompon. Et puis, Arsenal a sorti les canons et a tout dégommé. La proposition des? 80 patates cash selon ESPN et BBC Sport, et un contrat de cinq ans à des conditions plus avantageuses que celles dont il aurait joui au pied du Vésuve d'après Sky Italia.Largement assez pour faire bégayer les décideurs lillois, tenus de vendre pour faire passer les comptes du club dans le vert. Mais aussi d'aguicher le joueur, plus à un retournement de situation près. L'an passé déjà, au sortir d'un premier exercice lillois très abouti sur le plan personnel (treize buts et cinq passes décisives en 36 matchs de Ligue 1), Pépé, principal artisan du maintien du LOSC dans l'élite, avait repoussé les avances de l'OL. Ses dirigeants avaient pourtant, en toute fin de mercato estival, trouvé un accord avec leurs homologues lyonnais estimé à trente millions d'euros. Mais le joueur a alors préféré jouer la carte de la stabilité. Un choix payant pour lui comme pour Lille, et qui s'inscrit dans un plan de carrière en pente douce jusqu'ici sagement mené : premiers pas en Ligue 2 avec Angers en 2014-2015 (sept matchs), prêt réussi en National à Orléans (neuf pions en 33 matchs) en 2015-2016, première saison pleine en Ligue 1 avec le SCO (33 matchs) en 2016-2017, et éclosion puis explosion au LOSC ces deux dernières années.Dans cette ascension, la case Arsenal - comme la carte Naples, d'ailleurs - a des airs de suite logique. Avant, pourquoi pas, de voir encore plus haut et de tutoyer les cimes du football européen. D'un point de vue strictement tactique, cette tendance - si elle se confirme - interroge tout de même un peu. Pas que le positionnement du natif de Mantes-la-Jolie, promis chez lesau couloir droit où Henrik Mkhitaryan ne convainc qu'à moitié, pose davanatage question à Londres qu'en Campanie. Mais parce qu'avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, Unai Emery dispose déjà de deux indéboulonnables devant qui donnent leur pleine mesure dans l'axe. Leur adjoindre Nicolas Pépé se fera sans doute au prix d'un reclassement d'Aubameyang sur l'aile gauche, ou d'un 4-4-2 ultra offensif aux allures de suicide tactique et où Mesut Özil - un axial, lui aussi - serait au pire sacrifié, au mieux utilisé contre-nature dans un couloir. Charge au technicien basque de choisir le moindre des maux.Pour Lille aussi, le casse-tête que constitue la succession de Pépé va débuter. En cas de deal avec Naples, celle-ci était toute trouvée en la personne d'Adam Ounas. Dans l'immédiat, elle devrait être assurée en interne par Luiz Araujo, autre gaucher à l'aise sur le côté droit. Avant que ne débarque dans le Nord un ailier chevronné, Champions' League oblige, ou un énième pari tout droit sorti du chapeau de Luis Campos dans le cadre de son. Pour l'heure, force est de constater que le plan en question, calqué sur le projet monégasque et consistant essentiellement à boursicoter avec ses joueurs, fonctionne. Après Fodé Ballo-Touré (arrivé gratuitement en 2017, et parti en janvier 2019), Thiago Mendes (arrivé en 2017, et vendu en juillet à Lyon) et donc Leão (arrivé gratuitement l'an dernier), dont les plus-values cumulées se chiffrent à 64 millions d'euros, le LOSC s'apprête à réaliser une pirouette de 70 millions d'euros sur Nicolas Pépé. Gare, tout de même, à ne pas liquider tous les actifs trop vite. Sous peine de s'exposer à l'enfer connu par l'ASM, cette saison. Un enfer dont le LOSC revient à peine, faut-il le rappeler. Et cette fois, Pépé ne sera plus là pour l'en extraire.