Pépé sauve Arsenal, la Lazio dans le dur

Quelle frayeur ! Longtemps mené au score à domicile par Guimarães, Arsenal s'en est remis à Nicolas Pépé, auteur d'un doublé, pour l'emporter au bout du temps additionnel (3-2). Le FC Séville, lui, n'a pas connu soirée aussi agitée en disposant sans forcer de Dudelange (3-0). De son côté, la Lazio a encore déçu à l'extérieur en s'inclinant sur le terrain du Celtic (1-2), bien aidé par Christopher Jullien. En pleine crise existentielle, le Sporting Portugal s'est donné de l'air en gagnant laborieusement contre Rosenborg (1-0), alors que Francfort a eu moins de mal à se défaire du Standard de Liège (2-1). Joli coup réussi par le FC Bâle, sur la pelouse de Getafe (1-0).

10

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'enfer était promis au petit chaton luxembourgeois Dudelange, au moment de se déplacer dans la litière du gros matou Séville. Mais les maîtres de la demeure catalane s'étant visiblement absentés, les compagnons du Français Corenthyn Lavie se sont permis de danser pendant une mi-temps avant de céder sous les coups de griffe de Franco Vázquez et de Munir El Haddadi. Qui sont plus du genre panthère que chat d'appartement, visiblement.Si vous avez passé une mauvaise soirée, rassurez-vous : Daniel Schwaab, le défenseur central du PSV, a vécu un jeudi soir encore plus frustrant. Lui qui n'a pas souvent l'occasion de se mettre en valeur offensivement aurait pu signer un improbable doublé, contre Linz. Mais par deux fois, c'est la transversale des Autrichiens qui s'est chargée de ramener le vénérable stoppeur allemand à la réalité. Et avec elle, un match nul sans but à domicile de la part des. C'est ça de mettre Donyell Malen sur le banc, aussi.Le feu brûle, au sein de la maison Sporting. Entre résultats en berne (sixièmes de Liga NOS) et président honni par les supporters - au point de déployer un important dispositif de sécurité autour du n°1 du club -, lesn'avaient pas d'autre choix que de gagner contre le modeste Rosenborg. Et grâce au revenant Yannick Bolasie, c'est tout le côté vert de Lisbonne qui pousse un énorme ouf de soulagement. L'inoxydable Jérémy Mathieu et le sémillant Valentin Rosier ont encore quelques beaux jours devant eux.Toujours aussi effrayants dans leur antre du Celtic Park, lesne se gênent pas pour prendre à la gorge leur adversaire du soir : une Lazio dont le nom fait frissonner, mais qui est rarement à l'aise hors de ses bases en Europe. Ce jeudi soir ne fera pas exception à la règle : malgré l'ouverture du score de Manuel Lazzari en première période sur un contre éclair, les Romains vont finir par craquer après l'entracte. Pour le coup, les pensionnaires de Glasgow peuvent remercier leurs: Odsonne Edouard, passeur décisif pour l'égalisation de Ryan Christie, et Christopher Jullien, auteur d'un coup de crâne gagnant sur corner à une minute de la fin. Pas rancuniers après l'imbroglio de l'affaire Dupont de Ligonnès, ces Français.Deux défenseurs de Francfort qui marquent : il y a forcément duderrière tout ça. Evan N'Dicka (buteur lors de la précédente journée) ? Simon Falette ? Almamy Touré ? Raté : les heureux élus ne sont autres que David Abraham et Martin Hinteregger, les vieux loups de mer de l'arrière-garde des. Malgré la réduction du score d'Amallah, ce sera tout pour le spectacle proposé sur le terrain. Mais pas en tribunes : la Commerzbank-Arena, même quand il s'agit de se coltiner la réception du peu farouche Standard de Liège, c'est quand même quelque chose à voir et à entendre.Les saisons passent, et Arsenal fait toujours jouer un mix entre ses U19 et son équipe C en Ligue Europa. Une triste assemblée de drilles qui ne fait pas illusion bien longtemps ce jeudi soir, en étant menée 2-1 dès la 37minute et dans laquelle figure bel et bien Alexandre Lacazette. Au vu de sa pâle prestation du soir et du rythme infernal auquel tourne son désormais concurrent Gabriel Martinelli (encore buteur), l'ancien Lyonnais pourra bientôt demander des conseils à Olivier Giroud pour gérer un statut de n°3. Nicolas Pépé, lui, n'a besoin de personne et préfère sauver Arsenal tout seul. Remplaçant au coup d'envoi, l'ex-Lillois s'offre un combo égalisation/coup franc de la victoire. À peine mérité, et tellement cruel pour les bravaches Portugais.