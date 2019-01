Pepe retourne à Porto

3

PHGC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le retour aux premiers amours.Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco Pepe va finalement retourner aux Portugal . D'après le quotidien sportif local, l'ancien du Real va bien revenir au FC Porto , le club qui l'a révélé entre 2004 et 2007. L'officialisation ne devrait plus tarder.À 35 ans, l'international portugais était sans club depuis la résiliation de son contrat avec Beşiktaş à la mi-décembre . S'il n'a plus ses jambes de 20 ans et se voit souvent écarté des terrains par la faute de blessures fréquentes ces derniers temps, le défenseur central a prouvé pendant sa pige d'un an et demi en Turquie qu'il pouvait encore rendre de loyaux services. Pepe fait de la résistance.