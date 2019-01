Pépé flingue l'OM

Dans une rencontre improbable, marquée par une interruption de trente minutes et plusieurs faits de jeu, Lille a enfoncé l'OM dans la crise (1-2) grâce à un doublé de Nicolas Pépé. Pour la première de Mario Balotelli, buteur dans les dernières secondes, et sous les yeux de Frank McCourt, le Vélodrome n'aura pas eu le droit à un apaisement. Et voilà Marseille à douze longueurs des Lillois, qui consolident un peu plus leur deuxième place.

2

La loi de la VAR

Chaos, K.-O. et Super Mario

Marseille (3-4-3) : Mandanda – B. Kamara (Balotelli, 74e), Rolando, Gustavo - B. Sarr, Strootman, M. Lopez, Amavi (Rocchia, 87e) – Thauvin, Mitroglou (Njie, 74e), Radonjić. Entraîneur : Rudi Garcia.



Lille (4-2-3-1) : Maignan – Çelik (Pied, 49e), Fonte, Soumaoro, Y. Koné – Mendes, Xeka – Pépé, Ikoné, Bamba – Leão (Soumaré, 88e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Après avoir insisté sur les dernières performances encourageantes de l’OM et la ribambelle d’absences pour cette rencontre face à Lille Rudi Garcia avait été clair en conférence de presse : «» Traduction : la victoire était obligatoire face au LOSC , solide dauphin du Paris Saint-Germain, pour ne pas perdre de vue le podium tant espéré. Et si le combat semblait presque déséquilibré, il aura complètement échappé aux Marseillais, plombés par un doublé de Pépé et par une interruption de trente minutes en seconde période à cause d'un jet de projectile. Bienvenue dans la crise, Super Mario La partie a débuté dans un Vélodrome quasiment silencieux et fleuri de banderoles contestataires adressées à la direction, sous les yeux de Frank McCourt , le boss du club, en visite en France cette semaine et donc présent dans les tribunes ce vendredi soir. Et sur le terrain ? Un gros début de match de l’équipe de Rudi Garcia , visiblement pressée de redonner un peu de joie aux amoureux de l’OM. Après un premier gros frisson signé Thauvin (2), Marseille a cru prendre l’avantage grâce au virevoltant Radonjić, dont la frappe ne laissait aucune chance à Maignan (3). Une joie de très courte durée, l’arbitre annulant logiquement l’ouverture du score après consultation de la VAR, le portier lillois ayant été masqué par le positionnement de Mitroglou. Premier couac.La suite ? Une envie pressante de marquer côté marseillais, plusieurs différences de Bouna Sarr sur le côté droit et un Soumaoro tout près de tromper la vigilance de Maignan (31). Puis, Marseille a reculé, laissant le contrôle du cuir aux Lillois, tout proches de planter par Bamba (19) et Xeka (36). Il fallait finalement attendre le temps additionnel de ce premier acte pour la douche froide. Une nouvelle histoire de VAR. Mais surtout un super débordement de Çelik, stoppé irrégulièrement par Gustavo dans la surface – le Turc a même dû laisser sa place à Pied à la 49minute – et un penalty tranquillement transformé par Pépé (0-1, 45+3). La bonne recette pour rejoindre les vestiaires sous les sifflets.Du foot, toujours, quand Pépé aurait pu s’offrir un doublé, sans la belle intervention de Rolando (55). Et du grand n’importe quoi, quand un pétard (ou une bombe agricole) venu d’une tribune latérale a fait boum devant Strootman et Amavi, obligeant l’arbitre à interrompre la rencontre et laissant tout le monde dans le flou le plus total. Après une trentaine de minutes de flottement, le jeu a fini par reprendre. Pour quel résultat ? Deux mini occasions pour Strootman (60) et Mitroglou (65) et un carton rouge pour Thauvin, coupable d’un coup de sang sur Koné (67). Un contexte délirant pour les débuts de Mario Balotelli sous la tunique phocéenne, l'Italien ayant pris la place de Kamara pour le dernier quart d'heure. Il n'aura pas enfilé le costume du sauveur, mais il aura sauvé l'honneur en marquant d'une belle tête dans les dernières secondes de la rencontre (1-2, 90+6). Car entre-temps, l'inévitable Pépé s'est offert un doublé en plantant son quinzième pion de la saison, enfonçant un peu plus l'OM dans la crise.