Pep Guardiola enrage contre le calendrier surchargé

Mauvaise foi ou vrai problème ?Présent en conférence de presse après le nul descontre West Ham, Pep Guardiola a poussé une gueulante contre le calendrier qu’il trouve trop chargé à son goût : «» Alors que Manchester City est à la traîne en Premier League (treizième, avec deux victoires, deux nuls et une défaite au compteur), Pep voudrait plus de repos pour ses joueurs et un enchaînement moins intense entre les différents exercices : «Malgré un effectif pléthorique de 29 joueurs, Pep continue de penser que ce rythme n’est pas adapté pour les corps de ses poulains : «» Le problème de l’enchaînement des compétitions est une question récurrente depuis la reprise ultra-rapide du championnat après l'interruption provoquée la Covid-19, et à laquelle s'ajoute un nombre de matchs internationaux de plus en plus élevé.Pe(p)ste Guardiola.