Pep et Lillo, deux saumons sur la Mersey

« Einstein et Picasso » se sont donné rendez-vous sur le banc de City, a dit el Loco Sebastian Abreu. Pas faux. Juanma Lillo aux côtés de Pep Guardiola, c’est aussi le plus beau duo de saumons depuis Socrate et Platon. Première semaine de voyage. Premières impressions.

« Piantoni, c'était Iniesta »

Retour aux sources

Au monde des clowns

Après des mois passés à monter puis descendre des avions, à annuler son retour en Chine pour cause de virus, à visiter sa mère dans une maison de retraite où le Covid menaçait toutes les vies fragiles, le football vient d’apporter à Juanma Lillo une délicieuse récompense. Son ami Pep Guardiola, qui traversait lui-même le deuil de sa mère décédée il y a quelques semaines, l’avait appelé pour lui proposer un siège à sa droite. Non pas pour le servir. Non. On ne propose pas un tabouret de subalterne à un maître de cette envergure. Pour le soutenir, plutôt. Et éventuellement prendre quelques coups à sa place quand les vents deviendraient défavorables. Lillo est le seul entraîneur au monde qui peut encore faire la leçon à Guardiola. Pep le sait. Juanma aussi. Lillo n’est pas un adjoint, c’est un sage qui veille. Alors à peine arrivé à Manchester dimanche dernier, il a passé toute la journée de lundi, comme en 2006 au Mexique, à parler football avec son vieil ami jusqu’à une heure du matin. C’est la loi du genre entre ces deux hommes, le football est un prétexte à la conversation :Pour expliquer ce qui le rapproche de son illustre ami (qui depuis la semaine dernière vient le chercher tous les jours en bas de son hôtel), il faut comprendre de quelle matière est faite l’âme de son camarade. Amateur d’éternité, Lillo est un érudit d’un genre inédit. Le sage collectionne depuis l’adolescence absolument toutes les revues de football du monde au point de se faire livrer à intervalles réguliers des caisses d’archives venues de l’autre côté de l’horizon. Chez nous,etsont concernés par les étagères de sa maison du centre de la péninsule. C’est la raison sans doute pour laquelle il est (notamment) si fin connaisseur de l’histoire du Stade de Reims et de Roger Piantoni en particulier :(...)Au visiteur occasionnel, il rappelle ainsi les hauts faits et la vitalité oubliée d’un jeu qui n’a plus de mémoire. La gorge sèche à force de ressusciter les génies, il lui servira une bière pour reprendre des forces. Il réalisera alors que le progrès du jeu est une illusion confortable, mais largement trompeuse. Inventer ce n’est pas convoquer une illusoire nouveauté. Pour Pep et Lillo, inventer c’est se plonger dans l’histoire, dialoguer avec elle pour avancer. Inventer, c'est-à-dire enquêter comme le disait déjà Hérodote,Mais parfois, soyons sincères, on ne voit pas où il veut en venir. Les anecdotes se mélangent aux principes et les principes choquent avec d’autres souvenirs au point de placer la conversation au bord de l’abîme. Dans ce genre de cas, et plutôt que de poursuivre sa démonstration, Juanma utilise alors un stratagème bien connu. Quand la rationalité échappe et que l’énigme est trop grande pour les hommes, Juanma fait comme Platon et se met à parler en paraboles. Pour illustrer sa quête personnelle et cette obsession de débarrasser le football des préjugés et des pensées automatiques, le mentor officiel de Pep Guardiola depuis 20 ans se met à parler en images et dire à peu près ceci :Aux côtés de Txiki Begiristain, ancien lieutenant de Cruyff, directeur sportif de City et ami de 30 ans du philosophe depuis sa jeunesse basque, les saumons se retrouvent tous aujourd’hui sur le même côté de la Mersey, disposés à mener à son terme leur quête commune des origines.Pourtant, Juanma a eu beau recevoirdepuis qu’il a lié son destin sportif à celui de ses frères et de se voir octroyer tout à coup une légitimité nouvelle, l’homme n’est pas dupe. Il reste mélancolique, profondément marqué par les jours passés dans les deux pays les plus touchés par la mort ces derniers mois : la Chine et l’Espagne. Depuis janvier, il vit dans l’angoisse permanente pour lui, ses proches, ses joueurs.Au fond de lui, Lillo est assez admiratif de la décision française de ne pas reprendre le championnat :Le contrat de Guardiola le lie à City jusqu’à juin 2021. Lillo l’accompagnera donc jusqu’à cette date au moins. Après ?