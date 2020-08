Pelouses de France, on vous aime !

Qu'on soit joueur de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, simple footballeur amateur ou encore plus occasionnel que ça, on partage tous une amie en commun, présente dans tous les rendez-vous et en toutes circonstances, sans qui rien de tout cela ne serait possible : la pelouse. Il est temps de lui rendre hommage.

Le 22 juin a peut-être bien été la journée préférée de l’année pour tout amateur de football. En ce lundi du début de l’été, on était enfin autorisé à retrouver les pelouses. Quel plaisir de retourner sur le gazon du stade municipal ! Avec, immédiatement, cette délicate odeur herbacée qui emplit les narines et cette délicieuse sensation de s’allonger dans l’herbe tendre. Puis de retrouver ce sentiment de plénitude quand le ballon fuse sur la pelouse fraîche. Un instant, on a presque oublié qu’en cette, le virus nous avait privés de la fin des championnats du football français comme de Wimbledon.Qui aime le foot le sait : ce ne sont pas les hirondelles qui vous annoncent le retour des beaux jours et du printemps. Non, c’est bel et bien l’odeur de l’herbe coupée qui marque la fin de l’hiver. Parce qu’on aime l'herbe pimpante, fringante, brillante de la belle saison. Et qu’on est admiratifs du travail des jardiniers, ces héros qui bichonnent la pelouse en toute circonstance, peu importe les conditions. Raymond Devos en personne le disait avec humour :C’est pour cela qu’il est important de souligner, par exemple, le boulot de la vraie star du Paris Saint-Germain. Pas Kylian Mbappé ou Neymar, non. Mais un quadra britannique qui aime les pelouses plus que quiconque : Jonathan Calderwood, le grounds manager du Parc des Princes.Mais en réalité, il n’y a pas de saison pour aimer le gazon et lui rendre hommage. Même quand les conditions ne sont pas idéales et que la pelouse est maltraitée par la rigueur de l’hiver. Quand on aime le foot, on aime la pelouse, un point c’est tout. Parce que quand il y a pelouse, il y a match. Qu’elle soit parfaite au point de vouloir jouer au billard dessus ou qu’elle présente des bosses, des trous, des flaques, et autres séquelles laissées par le niveau incertain des footballeurs du dimanche !Après tout, Edouard Manet a-t-il peint? Non. Il n’a pas non plus peint... Quand bien même le gazon synthétique n’existait pas à l’époque, évidemment. En 1863,figurait déjà un idéal : aujourd’hui, personne n’a envie de retrouver des billes de caoutchouc dans son sac de foot. Ni des croûtes sur ses genoux en guise de souvenir parce qu’on a eu la mauvaise idée et le plaisir de vouloir s’offrir un tacle glissé ou une célébration de but...Voilà pourquoi, depuis toujours et pour l’éternité, pelouses et gazons de France, on vous aime.