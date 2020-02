Pelé rassure sur son état de santé

CA

Le Roi est solide.Les amoureux de football s'inquiétaient pour lui. Ce lundi, Edinho, le fils du légendaire Roi Pelé déclarait dans un entretien au siteque son père n'allait pas bien et déprimait à cause notamment de son état de santé.A bientôt 80 ans, l'idole brésilienne de toute une génération tient le coup mais garde des séquelles de ses problèmes rénaux et de son infection urinaire. Ses apparitions publiques se font toutefois de plus en plus rares. Dans un communiqué publié ce jeudi, Pelé a tout de suite voulu calmer le jeu et surtout rassurer ses fans : «» , poursuit le triple champion du monde.Sacré mental.