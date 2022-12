« Pelé, c'était un nom pourri »

Il s’appelait Edson Arantes do Nascimento. Mais pour tous, il était Pelé. Un surnom qui lui avait été donné lorsqu'il était tout gamin et que le Roi a dans un premier temps détesté. Au point de donner un coup de poing à un camarade de classe qui avait osé l'appeler de la sorte.

« Mon oncle Jorge a sorti le surnom "Dico" et pour ma famille, c'est celui qui est resté. C’est d’ailleurs comme ça que ma mère m’a toujours appelé. »

Rituel de sorcières

Accent, bagarre et Gasolina

« J'étais si fier d'avoir été nommé d'après Thomas Edison, et je voulais qu'on m'appelle Edson. Je trouvais que Pelé sonnait mal. C'était un nom pourri. Edson sonnait tellement plus sérieux et important. »

Les Brésiliens adorent les surnoms. Didi, Vava, Jairzinho, Garrincha, Bebeto... Nombreux sont les joueurs qui ont hérité d’un surnom et l’ont conservé tout au long de leur carrière et de leur vie, celui-ci venant même remplacer leur nom de naissance. Le Roi Pelé n’a pas échappé à la règle. Son père, João Ramos do Nascimento (lui-même surnommé Dondinho), et sa mère, Maria Celeste Arantes, l’ont baptisé Edson, en hommage à l’inventeur Thomas Edison. Mais ce prénom n’allait pas durer bien longtemps, car on l’a dit : les Brésiliens adorent les surnoms.Dès sa plus tendre enfance, Edson est affublé d’un premier surnom, donné par son oncle : Dico., avait raconté le triple champion du monde auen 2006. Mais ce sobriquet allait rapidement être effacé par un autre : Pelé., racontait encore le Roi.Le coéquipier en question s’appelle José Lino da Conceição Faustino, mais pour tous, il est « Bilé » .Et là encore, l’origine de ce surnom est assez improbable. Pelé, encore :Les sorcières se sont donc mises au travail, et leur rituel commençait toujours par un sort :, une sorte de « Abracadabra » local. Les rituels ont duré plusieurs semaines, lorsqu'un jour, miracle ! Le petit José s’est écrié :Et Bilé devint ainsi son surnom.Retour à la fin années 1940. Passionné de foot dès sa plus tendre enfance, le petit Edson accompagnait toujours son papa aux entraînements du club de Vasco. Il se mettait derrière les buts, et observait avec passion les arrêts de Bilé."Bien joué, Bilé !""Superbe arrêt, Bilé !""Pilé".En 1952, Edson, désormais âgé de 12 ans, et sa famille, déménagent à Bauru, à quelque 500 kilomètres à l'ouest de Três Corações, sa ville natale."Pilé""Pelé".Et voilà donc qu'à l'école, un copain décide de taquiner le petit Edson en l'appelant Pelé, le but étant évidemment de se moquer de son accent du Minas Gerais., rembobinait Pelé.Ce surnom énerve tellement le jeune garçon qu'un jour, il en vient même à se bagarrer avec un camarade de classe.Rien à faire : Edson était devenu Pelé, et le surnom va atteindre les terrains de football, pour ne plus jamais les quitter. Enfin, presque : quelques années plus tard, alors qu'il jouait désormais à Santos, Pelé a été surnommé pendant quelque temps "Gasolina", en l'honneur d'un chanteur brésilien qui s'était rendu célèbre en 1956 avec sa chanson, précisait Pelé.

Par Éric Maggiori

Tous les propos de Pelé ont été recueillis par le Guardian, en 2006.