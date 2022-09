Peillac Express : sur les routes du Morbihan

Déjà connue du Vrai Foot Day pour avoir remporté le Prix Panini en 2020, la Jeanne d’Arc Peillac (56) a remis ça ce samedi. Au menu, un Peillac Express qui a emmené 15 binômes sillonner les routes du Morbihan en stop avec pour but d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi du match du club. Et comme à la JAP on ne fait jamais les choses à moitié, le club a organisé un triple concert qui a attiré plus de 600 personnes le soir même. Des bonnes sœurs, un groupe de rock breton et les nombreuses rencontres d’autostop : voilà le programme d'une journée qui s’est étirée d'une aurore à l'autre.

« À l’origine, on souhaitait affronter l’équipe irlandaise de Saint-Clears, village avec lequel Peillac est jumelé. Le club était chaud, mais pas leur Ligue. »

Il est huit heures du matin, soleil levant, sur le parking du stade du Cormier à Peillac : pas de Stéphane Rotenberg en vue. Pour remplacer le célèbre animateur de l'émission d'aventure de M6, c'est Baptiste qui se coltine l'organisation de ce projet Peillac Express, qui se veut être un condensé de tout ce que le jeu a de mieux à offrir., peut-on lire dans le mail de présentation, sur le ton d'un programme TV.Et quand Baptiste annonce des embûches, soyez sûrs qu’il sait de quoi il parle. Depuis un an, il bûche sur cette journée prévue dans le cadre du Vrai Foot Day. Sauf que ce 24 septembre a d’abord été une succession d’imprévus, de refus et d’un plan B., rembobine l’organisateur principal. En parallèle, la JA avait engagé des frais pour organiser un concert dans la salle jouxtant le terrain du Cormier. Les groupes Plantec, The Bloyet Borthers et Bastringue Général doivent enflammer la soirée à partir de 20 heures alors pas question d'annuler. Le VFD est reporté au mois de mars ? Pas grave, cette journée sera la leur : fin juillet, le projet Peillac Express est lancé.Retour au parking du stade : tout le monde est au rendez-vous., lance un participant. En maillot bleu ou rouge aux couleurs du club et en fonction de son équipe pour le match de 15 heures, tous sont en ronde pour mieux écouter les consignes distillées. Dans l’assemblée composée de 15 binômes, de belles histoires comme celle des Coudrais père & fils, Anthony et Thomas, adversaires du jour. On y trouve aussi Kader et Francky avec leurs bretelles fluo qui sont venus pour la compète : avec eux, des pancartes pour indiquer leur direction à leurs futurs conducteurs. D’autres ont également fait un effort, vestimentaire cette fois-ci. Paquito et P’tit Claude sont acclamés à leur arrivée, ils portent chacun un marcel avec inscrit « Peillac Express » et un bob du tour de France, Cochonou pour l’un et Škoda pour l’autre., nous annonce le maître du jeu. On l’avait senti venir. L’aventure démarre à Cournon, bourgade éloignée de treize kilomètres du terrain de Saint-Nicolas-du-Tertre, première arrivée d'étape. Largués dans un bourg en travaux, l’aventure commence à pied pour rattraper. Le temps de demander des explications sur les surnoms du binôme. Paquito ?, se marre le premier. Et P’tit Claude ?, explique celui dont le prénom pour l'état civil est Julien. Les voilà alors déposés à mi-chemin par un touriste qui passait par là. La recherche d’un nouveau transport pour la deuxième partie du trajet s'avère moins longue et plus agréable que prévu. Dans un bar, une brave dame accepte de les y amener, à condition qu’elle puisse finir son café. Juste le temps de s’enfiler un demi et le duo embarque jusqu’à être déposé en terre promise.En attendant le reste des équipages, les témoignages sont plus fous les uns que les autres. Certains ont déjà pris de l’avance pour le match de l’après-midi : en montant à l’arrière d’un pick-up, en prenant la pose dans une ensileuse ou en embarquant dans une 2CV, ils ajoutent chacun un but à leur équipe. Deux bières plus tard, les avant-derniers arrivent avec un homme rencontré au bar et qui en avait sûrement fait l’ouverture. Une baguette à la main, les gaillards l’invitent à boire un coup avec l’ensemble du groupe. Sur l’exercice de slalom, Anthony joue l’arbitre et prend peur quand François s’élance sur la pelouse recouverte de la rosée matinale., lance-t-il à son maçon.La deuxième étape doit amener les troupes à Malestroit, à 14 kilomètres de là. On embarque cette fois-ci avec les « papys » de la bande, Benoît (54 ans) et Anthony (46 ans). Après un peu d’attente au bord de la route principale, une mamie exauce les vœux du duo, charmée par les bonnes bouilles de nos deux autostoppeurs. Benoît est l’ancien président du club et désormais adjoint aux sports de la ville., sourit un joueur de la JAP. Quant à Anthony, il est le genre de personne qui fait vivre et survivre le football amateur. Ancien joueur puis membre du staff de l’équipe A, il cumule les casquettes de responsable du groupement des jeunes, d’arbitre et de soigneur. À l’approche de l’arrivée, les vieux briscards peaufinent leur technique afin d’approcher le monastère des Augustines et réussir à marquer un but en prenant une photo avec l’une des sœurs. Bingo, ils obtiennent leur cliché avec Sœur Jeanne-Aimée et sont à deux doigts de faire signer une licence à Sœur Anne-Marie qui ne cesse de crier son amour pour le football.Alors que les organisateurs attendaient tout le monde au stade pour le casse-croûte, une mutinerie collective se met en place : les jeunes s’installent au bar, vite rejoints par la trentaine d’autres personnes., regrette déjà Baptiste, qui a bien compris que son troupeau n’allait pas quitter les lieux de sitôt. Deux bonnes tournées rassasient le groupe, qui se met à pousser la chansonnette à l’intérieur du bar avant de partir :Mais elle commence à avoir faim. Plus d’une heure après ce que le plan de route prévoit, les Peillacois prennent le chemin du stade où des glacières les attendent. Le rouge et le bleu traditionnels laissent leur place au jaune et blanc, accompagnés de pain-pâté, chips et fromage.Les têtes pensantes du projet sont à table et peuvent tartiner leurs nouvelles ambitions. Depuis cinq ans, Adrien Salomon (31 ans) est le président du club, soutenu depuis deux saisons par Romain Guiheneuf (26 ans). Ce dernier témoigne de la nouvelle âme insufflée.En dehors du terrain, les idées fusent. À l’image de la participation de la JAP au Vrai Foot Day 2020 où son exposition des 80 ans d’histoire du club avait été récompensée par le Prix Panini. Ils se sont également démenés pour organiser un tournoi de beach-soccer au stade en juin dernier. Un élan confirmé par cette nouvelle participation au VFD, doublé d’un concert de grande envergure : les organisateurs attendent 900 personnes. Ce samedi soir, tous les membres du club ont été affectés à la billetterie, à la buvette, à la sécurité ou encore au parking. C’est l’ensemble d’un club qui s’est mis au diapason pour recevoir, entre autres, Plantec, groupe de rock breton originaire de Peillac qui a eu un succès international dans la décennie 2010.Mais avant cela, il reste une dernière liaison à assurer pour les participants. Celle qui doit les amener à Peillac, afin de jouer la rencontre qui débutera à 15 heures entre les Rouges et les Bleus. Pour Kader et Francky, ce début de stop prend des allures de calvaire. À 14h45, ils sont toujours sous un bon crachin au milieu d’une route où le passage est rare. Miraculeusement, un vieil homme les recueille dans sa voiture et leur promet de les amener jusqu’au stade. Alors que le binôme partait bon dernier, il croise plusieurs concurrents à peine plus avancés qu’eux... à pied., lâche Franky. À l’heure du coup d’envoi, le duo à bretelle est encore loin du stade. Pas grave, il se fixe l’objectif deuxième mi-temps. À peine les coups de 15h sonnés, les téléphones vibrent dans la voiture pour annoncer que les Bleus ont déjà mis deux buts en deux minutes.Arrivé au stade du Cormier, tout est plus clair. Alors que le match a démarré à dix partout en rapport avec les bonus de la matinée, les Rouges n’étaient que six joueurs à être arrivés au coup d’envoi et, sans gardien, ils ont vite pris la marée face aux neuf Bleus. L’arrivée de Kader, en roulade et sans passer par le banc de touche, a remis l’équipe dans le bon sens. Les bonus « pas de hors-jeu pendant quinze minutes » , la carte penalty ou encore le malus « jouer avec les mains dans le dos » viennent pimenter le match. À quinze partout, l’arbitre siffle la fin de la rencontre. Après une interminable séance de tirs au but marquée par des ratés légendaires, les Bleus l’emportent finalement 14-13.Le plus dur était passé pour les participants du Peillac Express, autorisés à aller se réhydrater avant le début des concerts. Les 100 futs de bières prévus laissaient présager une folle soirée bretonne dans la salle du Cormier et a finalement rassemblé 650 personnes. Une réussite pour les organisateurs, couronnée par la demande de Plantec :, nous confiera Baptiste le lendemain. Une belle reconnaissance pour toutes les parties prenantes de ce Peillac Express prolongé, qui s’est étiré jusqu’au dimanche, 4 heures du matin. Pour clôturer le week-end, l’équipe A s’est qualifiée en Coupe de Bretagne aux tirs au but après avoir pourtant été menée 0-2 pendant le match. Encore une raison de mettre les pouces en l’air.