Pédopornographie : le procès de Metzelder a démarré

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Metzelder sur le gril.Le procès pour détention et diffusion d'images pédopornographiques de Christoph Metzelder s'est ouvert ce jeudi à Düsseldorf. L'ex-international allemand aux 47 sélections (40 ans) est accusé d'avoir partagé, via WhatsApp, 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants et des adolescents. Dénoncé par son ex-compagne, l'ancien flop du Real Madrid (2007-2010) risque une amende mais aussi et surtout entre trois mois et cinq ans de prison. «» , avait avoué un de ses avocats le 21 avril dernier.Avant l'éclatement de l'affaire en septembre 2019, Metzelder était consultant pour la chaîne allemande ARD, suivait une formation d'entraîneur et était pressenti pour devenir le directeur sportif de Schalke 04... ou bien briguer la présidence de la Fédération allemande de football (DFB). Rien que ça.