Joue-la comme Peckham

Pendant que Chelsea cherche un nouveau propriétaire, qu’Arsenal remonte peu à peu la pente ou encore que Pat’ Vieira redonne vie à Crystal Palace, une autre entité londonienne commence à se faire remarquer : le Peckham Town FC. Actuel leader de sa poule de septième division, le club de la banlieue sud de Londres revendique d’avoir « la plus petite tribune du monde » et des valeurs à montrer en exemple. Reportage.

« Les gens essayent de battre le record du nombre de personnes qui peuvent entrer à l’intérieur. Le week-end dernier, un gars est même venu depuis Newcastle pour faire une photo ! J’adore, ça met Peckham sur la carte. »

Feuille A4, herbe orange et chiens méchants

« Quand on a trouvé ce terrain vague où l’herbe était aussi haute que la barre transversale, tout le monde m’a pris pour un fou. »

« On a créé un monstre ! »

« Je n’arrêtais pas de tourner en voiture dans la rue de l’école où bosse Bryan, et je ne voyais aucun terrain. Bryan a dû venir me chercher : en fait, on s’entraîne sur le terrain synthétique qui est au milieu de la cour ! »

Par Andrea Chazy, à Peckham

Photos : Mike Urban - Brixton Buzz & DR.

En 2007, le cinquième opus de Ratchet et Clank, intitulé « La taille, ça compte » sortait sur PS2 pour le plus grand bonheur des fans du héros à tête de chat et de son robot doté de conscience. Saluée par la critique, la saga donnera même lieu à un long-métrage, en 2016, qui fera malheureusement un beau four. « La taille, ça compte » , c’est peut-être aussi ce que se dit un peu plus chaque jour Bryan Hall. Le fondateur et actuel président du Peckham Town FC, un club de la banlieue sud de Londres comme un autre en apparence, dévoile un sourire charmeur à chaque fois qu’il entend parler de « la plus petite tribune du monde » .(Rires.)"Mais à quoi ça sert, putain ?"Une question à laquelle Bryan laisse les faits répondre à sa place. Depuis que sa création de deux mètres sur deux mètres où l’on peuta vu le jour, elle fait un tabac., raconte le boss local.Desaux sponsors sans oublier les curieux du coin qui vont jusqu’à proposer 100 livres par match pour siéger dans ce monstre en tôle situé près de l’un des poteaux de corner, tout le monde veut désormais être vu à Peckham. Impensable si l’on remonte quelques années en arrière.Pour comprendre l’histoire d’une création, il faut disséquer le cerveau qui en tire les ficelles. Le rendez-vous est pris avec Bryan Hall à la South Bank University Academy. Pour s’y rendre depuis St. Pancras, il ne faut qu’une petite vingtaine de minutes de train de banlieue et descendre à la station au nom sexy d’Elephant & Castle. Nichée au milieu d’une rue pavillonnaire, la South Bank University Academy est un établissement avec des portes automatiques qui accueille des enfants de 7 à 16 ans. En ce jour ensoleillé de février, tout le monde porte l’uniforme, plus personne ne porte le masque. Quand le prof d’EPS Bryan Hall parle, le silence se fait. À 53 ans, Bryan a des airs de Maxim Réality, l’un des vocalistes du groupe électro-punk anglais The Prodigy. Assis dans une salle de classe, il est grand,et tient le discours d’un gars né pour changer le monde. Ou au moins celui d’une ville qui avait une sale réputation lorsque sa famille est arrivée en Angleterre dans les 60s. Comme tant d’autres immigrés antillais arrivés via le fameux paquebot, c’est en quête d’une vie meilleure que ses ancêtres ont rejoint le Royaume. Quand il accepte de jeter un œil dans le rétro, il assure que Peckham n’a plus rien ou presque de la ville qu’il a connue gamin :, déroule l’enseignant.Convaincu que c’est de l’intérieur que viendra le changement, Bryan avait décidé à 13 ans de faire bouger les choses à son niveau. Sa méthode ? Accrocher une feuille A4 sur le tronc d’un arbre du Peckham Rye Park en proposant à qui voudrait l’aider de bâtir un club de foot digne de son nom à Peckham. Au début, le résultat n’était pas probant :, se marre-t-il.En 1982, le Peckham Football Club voit le jour.Les premières années sont rudes, et la pyramide de Bryan se construit pierre par pierre. Sans recevoir le moindre penny de la part de la municipalité. S’il maîtrise l’aspect sportif pour être passé par l’académie de Charlton étant joueur, puis avoir entraîné par la suite au sein de l’académie de Chelsea à l’époque de José Mourinho, Hall n’a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions. Comme au début des années 2000, où il revend sa propre voiture neuve après avoir enfin trouvé l’endroit où s’installera durablement son club : un terrain laissé en friche du côté de Dulwich, une ville mitoyenne de Peckham., explique ce Géo Trouvetout.(Rires.)La Menace Arenasort progressivement de terre, et son nom est directement inspiré de la réputation qui collait à la peau de ses administrés. D’une mauvaise expérience, celle vécue par des gamins du club âgés de 8 à 9 ans partis jouer un match dans une ville voisine et revenus en larmes., rejoue le président du Peckham FC."Les gens de Peckham sont des dangers."En 2022, les regards ont changé sur Peckham. Il y a deux ans, lea qualifié la ville de 70 000 âmes comme étant. Aux yeux des Londoniens, Peckham a la cote, ses prix grimpent, et sa proximité avec le cœur de la capitale anglaise en fait un espace idéal à gentrifier. Bryan Hall, qui n’en est jamais vraiment parti, le confirme à demi-mot :Au club aussi, les pots cassés essuyés depuis tant d’années commencent à se faire plus rares., appuie le président.Un monstre qui ne plaît d’ailleurs pas à tout le monde. Si le club a trouvé des alliés dans les environs, à l’image du Dulwich Hamlet FC - qui évolue un échelon au-dessus et dont les supporters viennent parfois voir Peckham jouer -, ses valeurs progressistes ne sont pas partagées par d’autres clubs et même certains élus locaux. L’une des rançons du succès, aussi, d’une entité qui compte aujourd’hui 28 équipes et qui voit une bonne centaine de supporters se rendre chaque week-end au Menace Stadium voir le Peckham Town FC rouler sur ses adversaires et filer vers une promotion en sixième division.Coachés par Mary Phillip, amie d’enfance de Bryan qui fut la première femme noire capitaine des(65 sélections au compteur), les Rouge et Blanc peuvent s’appuyer sur un buteur français en pleine bourre pour les mener vers les sommets : Joshua Montella. À 30 ans, le natif de Meaux empile les buts comme les perles avec 27 réalisations en 24 rencontres. Arrivé un peu par hasard au Peckham Town FC sur les conseils d’un ex-coéquipier, « Josh » est désormais une star locale :"Si c’est comme ça tous les week-end, on sera pas mal !", sourit celui qui travaille comme coach sportif dans la commune voisine de Catford. Ce qui a aussi séduit l’expat à la longue barbe, c’est l’atmosphère qui règne autour du club mêlant bonnes ondes et professionnalisme : les matchs de Peckham Town sont diffusés en direct sur Twitter, les rencontres disséquées le lundi suivant par Bryan et Mary dans l'amphithéâtre de l’école où travaille Bryan. Surpris ? Josh l’était aussi le premier jour où il cherchait le terrain d’entraînement de son nouveau club, il y a deux ans au mois de novembre., confie l'homonyme anonyme de Vincenzo Montella.En attendant de savoir où terminera le Peckham Town FC, qui suscite l’intérêt de plusieurs investisseurs pour l’aider à grandir, une interrogation subsiste autour de « la plus petite tribune du monde » : est-elle réellement la plus petite ? Bryan Hall à la barre :, avoue le chairman du club londonien.Avant d’ajouter :Le monde est prévenu : à Peckham comme dans Ratchet & Clank, la taille, ça compte.