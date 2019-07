Le bal des outsiders

D'un côté, une Suède revancharde qui court après une finale de Coupe du monde depuis 2003 et qui souhaite retrouver les sommets après sa médaille d'argent décrochée aux JO de Rio. De l'autre, des Pays-Bas courageux, en pleine ascension et qui viennent de forcer la porte du dernier carré mondial à leur deuxième tentative seulement. Au milieu : une demi-finale mondiale, indécise et déjà étouffante. Le duel s'annonce sauvage.

Pays-Bas Suède Coupe du monde féminine Diffusion sur

Le souvenir de 2017, la météorite hollandaise

Par Maxime Brigand, à Lyon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Température, cadre, poids, le fantôme de Sergio Leone et le mirage de quelques virevoltants. Si cette demi-finale de Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Suède était un western, ce serait un duel de chasseurs de primes façon, du genre à vouloir rafler le butin coûte que coûte, quitte à se faire des taches sur le short. Tout y est, que ce soit l’histoire, son poids ou ses courbettes. «» , souriait la défenseuse suédoise Nilla Fischer lundi, lors de son passage face à la presse, comme si elle attendait ce jour depuis son arrivée en France. Ce jour, c’est celui des retrouvailles avec des Hollandaises que les Suédoises avaient croisées il y a deux ans, à l’Euro, et face à qui les Scandinaves avaient plié au stade des quarts de finale (2-0). La goutte de trop pour la légende Pia Sundhage, écartée au lendemain de l’élimination deset remplacée par un miracle : Peter Gerhardsson, un type de cinquante-neuf ans à l’allure de joueur d’échecs , dont le seul palmarès est une victoire en Coupe de Suède, en 2016, avec le BK Häcken. Et alors ? En deux ans, Gerhardsson a réussi son coup et remonté en deux temps trois mouvements une sélection dont le dernier titre international remonte à trente-cinq ans (l’Euro 84). Une sélection qui, surtout, avait tendance à se fracasser les dents sur le même mur : l’Allemagne. Tout ça, c’est terminé, car samedi dernier, à Rennes, la Suède a brisé le mauvais sort (2-1), ce qui a débouché, pour certaines joueuses, sur un black-out. Magdalena Eriksson, à la sortie du terrain : «» Ce qu’elle sait, c’est qu’elle a une demi-finale de Mondial à disputer mercredi soir, à Lyon. La première pour la Suède depuis celle perdue face au Japon en 2011.Cette deuxième demi-finale est sans aucun doute à part, car pour la troisième fois de l’histoire seulement, deux équipes européennes se retrouvent à ce niveau de la compétition. Cela raconte beaucoup de cette Coupe du monde, mais aussi des deux invités : une Suède revancharde, tactiquement flexible, qui est la seule équipe présente dans ce dernier carré à avoir perdu un match dans ce Mondial (contre les États-Unis, en phase de poules) ; des Pays-Bas frais, puissants, poussés par un peuple d'enragés, dont cinq des six derniers buts ont été inscrits sur coups de pied arrêtés et qui ont aujourd’hui pris l’allure d’un potentiel candidat au titre. Vraiment ? Oui, vraiment, car cette équipe est complète, ne cesse de grandir depuis sa victoire à la maison lors de l’Euro 2017 et a réussi à vivre sans toujours se reposer sur une invention de sa star, Lieke Martens. «, glissait la sélectionneuse Sarina Wiegman après la qualification contre l’Italie (2-0) lors d’un quart de finale joué dans une fournaise.» Et ce, même s’il s’agit de la deuxième participation seulement desà la Coupe du monde. Il n’y a, au fond, pas beaucoup mieux que ces matchs sur le fil pour grandir encore un peu plus. Place à l’incertitude et au saut dans le vide. Au duel, au vrai : celui qui se joue à la précision et à la sueur. Allumez les pétards, feu.