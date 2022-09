Pays-Bas : Remko Pasveer fête sa première sélection à 38 ans

At 38 years old, goalkeeper Remko Pasveer makes his debut for the Netherlands ? pic.twitter.com/0iZ78QhVcG — B/R Football (@brfootball) September 22, 2022

BG

Mieux vaut tard que jamais, surtout quand on est à deux mois d’une Coupe du Monde.Remko Pasveer, 38 ans, ne fait rien à la même vitesse que les autres. Après être devenu titulaire à l’Ajax Amsterdam sur le (très) tard , c’est au tour de la sélection néerlandaise de voir le dinosaure d’1m88 poser ses valises. Lors de la victoire toute en maîtrise du Pays-Bas sur la Pologne ce jeudi soir (2-0) , Pasveer était titulaire dans les buts hollandais pour la toute première fois de sa carrière. Une première réussie pour le charismatique gardien de but, avec un clean-shit empoché et peut-être une place de titulaire garantie pour le mondial au Qatar.Il ne manquerait plus qu’il soit bon lors des séances de tirs au but organisées à l’entraînement par Van Gaal , et ce sera dans la poche.Aux Remko non plus, on ne parle pas d'âge.