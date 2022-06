Pays-Bas : Des caméras dans les stades pour lutter contre les discriminations

Met als doel discriminerende spreekkoren in stadions te bestrijden, is een pilot van start gegaan met slimme technologie. Na een jaar moet blijken of dit bijdraagt aan de huidige maatregelen van Ons Voetbal Is Van Iedereen.Meer info. ⤵https://t.co/cWpYCn4dOI — KNVB (@KNVB) June 8, 2022

CB

La VAR débarque chez les supporters.Ce mercredi, la fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé que trois clubs d'Eredivisie avaient lancé un système de lutte contre les formes de discrimination dans leur stade . La fédération souhaite utiliser les enregistrements sonores des tribunes pour localiser un éventuel comportement inapproprié. Cette dernière se donne un an pour se laisser convaincre - ou non - par le projet.Le PSV, par exemple, dispose déjà de caméras visant à analyser l'engagement vocal des supporters pendant un match, et pourrait alors rapidement détecter un son qui n'a pas lieu d'être via ce dispositif. Feyenoord et le PEC Zwolle se sont aussi équipés du système, et un quatrième club pourrait suivre cette année.En attendant les contestations sur le caractère intentionnel ou non des propos déplacés.