Payet et les joueurs de l’OM souhaitent rencontrer Longoria pour discuter des méthodes de Tudor

Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoiresAllons ensemble à la recherche de réalisations. https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

ALB

Bin quoi, c’est pas ça laAu sortir d’une préparation peu rassurante avec trois défaites en cinq rencontres et à six jours de la reprise de la Ligue 1 au Vélodrome face à Reims dimanche soir, ça semble déjà être le boxon à l’OM. Les joueurs auraient ainsi demandé à rencontrer Pablo Longoria afin de discuter des méthodes de leur nouvel entraîneur, Igor Tudor, comme l'affirme Le Phocéen a, à ce titre, confié le proche d’un joueur au média local.Gerson, Cengiz Ünder, Jordan Amavi et certains minots auraient déjà fait les frais des excès de rigueur du Croate et c’est également ce qui aurait poussé Camoranesi à s’en aller au bout d’une semaine, en qualité d'adjoint . Les joueurs de l’OM, Dimitri Payet en tête, vont donc essayer d’apaiser les tensions en rencontrant Longoria, pour demander plus de pédagogie.Et si Tudor battait le record de Macelo Bielsa, en démissionnant avant la première journée ?